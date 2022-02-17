Большинство украинцев не имеют сбережений и переживают из-за этого

Лишь 11% опрошенных заявили, что у них есть возможность копить без проблем и они это делают.

Сервис поиска работы Work.ua. провел исследование, согласно которому выяснилось, что более половины украинцев — 54% — не имеют никаких сбережений.

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19% опрошенных сообщили, что смогли накопить сумму, которой хватило бы лишь на 1 месяц.

На срок 2-4 месяца смогли собрать денег 15% респондентов и лишь 11% населения имеют в запасе средства, которых бы хватило на полгода и более.

Главной причиной отсутствия сбережений украинцы (68% респондентов) назвали низкий уровень доходов. 9% опрошенных мешает откладывать наличие кредитов; 6% высказались о неспособности контролировать расходы, а 3% собеседников признались в отсутствии финансовой грамотности. Нет четкой мотивации и цели копить у 2% украинцев, и лишь 11% заявили — им ничто не мешает сохранять лишние деньги.

Отсутствие накоплений беспокоит 87% украинцев, 9% не волнуются по этому поводу и говорят, что "придумают что-то" в случай чего, а 3% вовсе не переживают на эту тему.

На что украинцы копят сбережения:

на всякий случай — 26%;

на недвижимость — 18%;

бытовая техника/техника — 17%;

на путешествия — 10%;

на обучение детей — 9%;

на транспортное средство — 8%;

на собственное обучение — 7%;

на пенсию — 5%.

Напомним, опрос показал, что большинство украинцев считают комфортной для жизни зарплату примерно тысячу долларов. Жители Киева имеют наибольшие запросы — они хотят получать 35 тыс. гривен.