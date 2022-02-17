Більшість українців не мають заощаджень і хвилюються через це

Лише 11% опитаних заявили, що мають можливість накопичувати без проблем і вони це роблять.

Пошук роботи Work.ua. провів дослідження, згідно з яким з'ясувалося, що понад половина українців — 54% — не мають жодних заощаджень.

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19% опитаних повідомили, що змогли назбирали суму, якої вистачило б лише на 1 місяць.

На термін 2-4 місяці змогли зібрати грошей 15% респондентів і лише 11% населення мають у запасі кошти, яких вистачило б на пів року та більше.

Головною причиною відсутності заощаджень українці (68% респондентів) назвали низький рівень прибутків. 9% опитаних заважає відкладати наявність кредитів; 6% висловилися про нездатність контролювати витрати, а 3% співрозмовників зізналися у фінансовій неграмотності. Немає чіткої мотивації та мети збирати у 2% українців, і лише 11% заявили – їм ніщо не заважає зберігати зайві гроші.

Відсутність накопичень турбує 87% українців, 9% не хвилюються з цього приводу та кажуть, що "вигадають щось" у випадку чого, а 3% зовсім не переживають на цю тему.

На що українці накопичують заощадження:

про всяк випадок – 26%;

на нерухомість – 18%;

побутова техніка/техніка — 17%;

на подорожі – 10%;

на навчання дітей – 9%;

на транспортний засіб – 8%;

на власне навчання – 7%;

на пенсію – 5%.

Нагадаємо, опитування показало, що більшість українців вважають комфортною для життя зарплату приблизно тисячу доларів. Мешканці Києва мають найбільші запити – вони хочуть отримувати 35 тис. гривень.