Нацгвардейцы и полиция взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС (фото)

По информации силовиков, их главной задачей является не допустить проникновения диверсантов или проведения каких-либо провокаций.

Военнослужащие Первой Президентской бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции начали усиленную охрану объекта критической инфраструктуры — Киевской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Отмечается, что ключевым заданием правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп врага с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в области, так и в Украине.

Отмечается, что учитывая актуальные вызовы к несению службы на объекты были отобраны наиболее опытные нацгвардейцы Первой Президентской бригады.

"Среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную охрану и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции", – отметил заместитель начальника Северного Киевского ТУ со службы полковник Олег Дуда.

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, а именно, проверяют документы людей и транспортные средства, а также патрулируют местность, прилегающую к ГЭС.

Киевская ГЭС – первая (верхняя) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций на реке Днепр. Она находится неподалеку от города Вышгород в нескольких километрах от Киева. ГЭС входит в структуру филиала "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" ЧАО "Укргидроэнерго".

Это мощная гидроэлектростанция, производящая энергию для большого количества населения и предприятий. В сентябре 2021 года установленная мощность Киевской ГЭС составила 440 МВт.

Ранее в КГГА рассказали, как охраняются школы Киева. Тревожные сигнализации есть лишь в 104 из 425 коммунальных учреждений среднего образования в городе.