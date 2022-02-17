Нацгвардійці та поліція взяли під посилену охорону Київську ГЕС (фото)

За інформацією силовиків, їхнім головним завданням є не допустити проникнення диверсантів або проведення будь-яких провокацій.

Військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення Національної Гвардії України спільно зі співробітниками Національної поліції розпочали посилену охорону об'єкта критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зазначається, що ключовим завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об'єкта, а також запобігання несанкціонованим проникненням диверсійних груп ворога з метою проведення провокацій для дестабілізації ситуації як в області, так і в Україні.

Зазначається, що з огляду на актуальні виклики до несення служби на об'єкти було відібрано найдосвідченіших нацгвардійців Першої Президентської бригади.

"Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС і мають бойовий досвід. Бійці мотивовані та готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", — зазначив заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда.

Правоохоронці проводять превентивні заходи, а саме, перевіряють документи людей і транспортні засоби, а також патрулюють місцевість, що прилягає до ГЕС.

Київська ГЕС — перша (верхня) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Вона знаходиться неподалік міста Вишгород за кілька кілометрів від Києва. ГЕС входить до структури філії "Каскад Київських ГЕС та ГАЕС" ПрАТ "Укргідроенерго".

Це потужна гідроелектростанція, що виробляє енергію для великої кількості населення і підприємств. У вересні 2021 року встановлена потужність Київської ГЕС становила 440 МВт.

Раніше в КМДА розповіли, як охороняються школи Києва. Тривожні сигналізації є лише у 104 із 425 комунальних закладів середньої освіти у місті.