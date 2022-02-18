В Чернобыльской зоне обнаружили косулю удивительного цвета (фото)

Такая расцветка у местных животных является редкостью.

В Чернобыльской зоне обнаружили животное удивительного цвета. Оказалось, что это косуля кремового оттенка. Однако между необычным цветом шерсти животного и радиацией общей связи нет. Фото местного животного выложил сотрудник Чернобыльского радиоционно-экологического биосферного заповедника Сергей Домашевский в Facebook.

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"Вот такой кремовый экземпляр косули встретился мне сегодня. Окр. г. Чернобыль, 16.02.2022", — написал Домашевский.

Местная косуля отличается от обычного вида животных своего рода. Европейские косули имеют серовато-бурый или коричнево-рыжий цвет. Однако, встретившаяся косуля оказалась кремового оттенка, что является редкостью для этих животных.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике объяснили, что обнаруженная косуля абсолютно здоровая, а на цвет ее шерсти не повлияла радиация. Кроме того, животное похоже на альбиноса, но оно хромист.

"Сарна. Удивительный экземпляр. Вот такое кремовое чудо поймал на днях в объективе фотокамеры сотрудник Заповедника в окрестностях Чернобыля. Дикая косуля необычной окраски. И радиация здесь ни при чем. Это здоровое животное. По утверждению ученых, она – хромист (рыжая), а не альбинос", — сообщили в Чернобыльском заповеднике.

Также сотруднику заповедника удалось встретить и сфотографировать местного лиса в селе Заполье. Он сообщил, что в Чернобыльской зоне множество животных, которых он встречал.

"Встречи с животными на дорогах тут обычное дело. Кого только не встречал в Заповеднике, а не встречал зубров и медведей", — написал Сергей Домашевский.

[ + – ] Фото: Facebook Sergey Domashevsky [ + – ] Фото: Facebook Sergey Domashevsky

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник занимает около 2 тыс. га территории Чернобыльской зоны. После аварии на ЧАЭС территория постепенно восстанавливается. Сейчас здесь обитает более 300 видов животных, из которых 75 краснокнижных, 1,2 тыс. видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов. Здесь проживают более 15 особей рыси, 8 волчьих стай и самая большая в Европе популяция лошадей Пржевальского — 150 особей.

Напомним, реактивный зал Чернобыльской атомной станции сняли с помощью дрона впервые с момента аварии. Исследователи хотели убедиться, что в 5 энергоблоке нет опасных ядерных отходов. Ученые боялись потерять связь с дроном, потому что 70-метровая стена, через которую должен был пролететь дрон, выполнена из бетона. Этот материал плохо пропускает связь. Однако потолок реактора выполнен из стали, которая хорошо пропускает связь.