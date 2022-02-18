У Чорнобильській зоні помітили козулю дивовижного кольору (фото)

Таке забарвлення у місцевих тварин є рідкістю.

У Чорнобильській зоні помітили тварину дивовижного кольору. З'ясувалося, що це козуля кремового відтінку. Проте між незвичайним кольором шерсті тварини та радіацією спільного зв'язку немає. Фото місцевої тварини виклав співробітник Чорнобильського радіоційно-екологічного біосферного заповідника Сергій Домашевський у Facebook.

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"Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. м. Чорнобиль, 16.02.2022", — написав Домашевський.

Місцева козуля відрізняється від звичайного виду тварин свого роду. Європейські косулі мають сірувато-бурий або коричнево-рудий колір. Проте козуля, яка зустрілася, виявилася кремового відтінку, що є рідкістю для цих тварин.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику пояснили, що помічена козуля абсолютно здорова, а на колір її шерсті не вплинула радіація. Крім того, тварина схожа на альбіноса, але вона хроміста.

"Сарна. Дивовижний екземпляр. Ось таке кремове диво впіймав днями в об'єктиві фотокамери співробітник Заповідника на околицях Чорнобиля. Дика козуля незвичайного забарвлення. І радіація тут ні до чого. Це здорова тварина. За твердженням учених, вона — хроміст (руда), а не альбінос", — повідомили в Чорнобильському заповіднику.

Також співробітнику заповідника вдалося зустріти та сфотографувати місцеву лисицю у селі Запілля. Він повідомив, що в Чорнобильській зоні безліч тварин, яких він зустрічав.

"Зустрічі з тваринами на дорогах тут звичайна справа. Кого тільки не зустрічав у Заповіднику, а не зустрічав зубрів і ведмедів", — написав Сергій Домашевський.

[ + – ] Фото: Facebook Sergey Domashevsky [ + – ] Фото: Facebook Sergey Domashevsky

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник займає приблизно 2 тис. га території Чорнобильської зони. Після аварії на ЧАЕС територія поступово відновлюється. Нині тут мешкає понад 300 видів тварин, з яких 75 червонокнижних, 1,2 тис. видів судинних рослин, 120 видів лишайників і 20 видів мохів. Тут проживають понад 15 особин рисі, 8 вовчих зграй і найбільша в Європі популяція коней Пржевальського — 150 особин.

Нагадаємо, реактивну залу Чорнобильської атомної станції зняли за допомогою дрона вперше з моменту аварії. Дослідники хотіли переконатися, що в 5 енергоблоці немає небезпечних ядерних відходів. Учені боялися втратити зв'язок із дроном, бо 70-метрова стіна, через яку мав пролетіти дрон, зроблена з бетону. Цей матеріал погано пропускає зв'язок. Однак стеля реактора зроблена зі сталі, яка добре пропускає зв'язок.