Реакторну залу Чорнобильської АЕС зняли за допомогою дрона вперше з моменту аварії (відео)

У ході місії дослідникам потрібно було переконатися, що у 5 енергоблоці немає небезпечних ядерних відходів.

Дрон швейцарської компанії Flyability дослідив реакторну залу Чорнобильської атомної електростанції вперше з моменту аварії. Про це повідомляє видання Vice News.

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Кадри руїн вдалося зафільмувати за допомогою апарату Elios 2, який був сконструйований спеціально для обстеження небезпечних для людини місць, зокрема, атомних станцій. Дрон обладнаний жорстким зовнішнім каркасом, який захищає його від зіткнень із різними предметами та поверхнями під час польоту.

За даними журналістів, спочатку апарат мали використовувати для зйомки всередині будівлі, розташованої неподалік АЕС, проте група фахівців, відповідальних за питання безпеки на станції, побачивши функціонал дрону, попросили дослідити за допомогою нього 5-й енергоблок.

Мета місії полягала в тому, щоб підтвердити, що в 5 реакторі, який усе ще будувався, коли у квітні 1986 року сталася катастрофа, не було ядерних відходів.

Як розповіли представники Flyability, цей проект був складний у реалізації, оскільки 70-метрова стіна, через яку апарат мав пролетіти, зроблена з бетону, тому був ризик втратити зв'язок із дроном і в результаті втратити його. Однак у зв'язку з тим, що стеля будівлі була виконана зі сталі, яка добре пропускає сигнал, фахівцям вдалося отримати велику кількість якісних відео- та фотоматеріалів, знятих усередині енергоблоку.

Після закінчення місії дослідники переконалися, що всередині будівлі немає небезпечних для людини ядерних матеріалів.

Нагадаємо, раніше цього року Фонд державного майна України (ФДМ) оголосив про відкриття Чорнобильської зони відчуження для приватних інвестицій.

Раніше Фокус розбирався, яке майбутнє може очікувати на зону відчуження в Чорнобилі.