Пропагандист Киселев внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкульт

Включить российского тележурналиста в перечень опасных для безопасности страны лиц госорганы решили только сейчас, хотя активную пропагандистскую деятельность против Украины Киселев ведет с 2014 года.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев официально признан угрозой нацбезопасности Украины. Приказом Министерства культуры и информполитики Украины от 17 февраля 2022 года он внесен в соответствующие списки, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

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Ведомство сообщает, что формирует эти списки на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещания.

Интересно, что в базу "Миротворец" Киселева был внесен еще в 2014 году. Там ему вменяют не только пропагандистскую деятельность, но и финансирование сепаратистских организаций через возглавляемый Киселевым "Международный институт прессы".

Кто такой Дмитрий Киселев?

Дмитрий Киселев — российский журналист, с 2012 года работающий на телеканале "Россия-1" в программе "Вести недели". В эфире этой программы неоднократно отличался скандальными заявлениями пропагандистского толка, самое известное из которых — "превратить США в радиоактивный пепел", которое он сделал в 2014 году. За свою деятельность ему неоднократно запрещали въезд в западные страны. В 2015 году Киселев попытался завести страницу в Facebook, однако через несколько часов удалил ее, не выдержав наплыва негативных комментариев в свой адрес. Тогда же его объявили персоной нон-грата в Молдове.

Кроме того, он был уличен в неоднократном распространении информационных фейков об Украине. В 2016 году в программе "Вести недели" от 24 апреля было продемонстрировано поддельное удостоверение гауптштурмфюрера дивизии СС "Галичина". Киселев признал фейк, но приносить извинения за демонстрацию поддельного документа не стал.

в 2019 году пропагандист снова стал грозить Америке ядерной войной, заявив, что военные РФ смогут нанести удар по США менее чем за 5 минут. В эфире передачи он рассчитал подлетное время российских ракет "Циркон" к американским мегаполисам.

После выхода фильма о дворце Путина Киселев назвал ленту "иностранной диверсией", которая была смонтирована за границей для дискредитации Путина.