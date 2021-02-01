Пропагандист Киселев назвал фильм о дворце Путина иностранной диверсией (видео)

Телеведущий привел факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что фильм был смонтирован за границей для дискредитации Путина.

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" заявил, что фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о дворце Путина – иностранная диверсия.

"В нем нет живого места правды. Закадровый текст написан изначально по-английски, потом коряво, с англицизмами, переведен на русский. Это доказано лингвистической экспертизой, которую блестяще провел мой коллега Павел Данилин (единственный экс-шеф-редактор сайте Kreml.org в 2004-2012 годах, – прим. ред)", – сообщил пропагандист.

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Более того, он усмотрел в фильме руку иностранных режиссеров монтажа.

"По крайней мере, двуглавый орел на воротах в навальновском мультике не российский, а почему-то черногорский. Видите льва на груди? На нашем орле – Георгий-победоносец, прокалывающий копьем змия. Совсем другой сюжет. Но иностранцам что? Орел он и есть орел. Прилепим – и ладно", – подчеркнул Киселев.

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Этого, по мнению журналиста, достаточно для того, чтобы сделать выводы о попытке иностранцев с помощью Навального, настроить россиян против президента.

"И вот такой мультик должен был стать, по плану, диверсией, информационной бомбой про Путина. Путин в этом многострадальном дворце в Геленджике ни разу в жизни не был. Но Навальный все равно, словно чужого орла, наклеивает образ Путина на этот дворец", – подытожил ведущий.

Это – далеко не первая попытка подконтрольных Кремлю СМИ каналов и блогеров отвести от Путина подозрения в том, что дворец за 100 миллиардов рублей на мысе Идокопас является его собственностью.

Ранее журналист-международник Александр Коробко в интервью ресурсу "Царьград" сообщил, что этот дворец российскому президенту подарили олигархи. Затем Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, уверял, что у Путина нет никакого имущества в Геленджике. Сам российский лидер также открестился от скандальной недвижимости.

В канун массовых протестов за Навального 31 января телеграмм-канал Mash опубликовал интервью с миллиардером и близким другом Путина Аркадием Ротенбергом, в котором тот заявил, что именно он является бенефициаром поместья.

Такое интервью дорого обошлось журналистам. После его выхода от канала отписались больше 20 тысяч человек.