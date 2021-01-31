Пользователи отписываются от Telegram-канала из-за "эксклюзива" о дворце Путина

Редактора канала Mash Максима Иксанова уличили в связях с администрацией Владимира Путина.

Российский Telegram-канал @breakingmash потерял более 20 тысяч подписчиков после того, как выпустил якобы свой эксклюзив о "дворце Путина". Об этом сообщают Открытые медиа.

По данным статистики Telegram и сервиса TGStat, с момента выхода первого сюжета 28 января, от канала отписались уже 22 775 человек. В сюжете Mash опровергалось расследование Алексея Навального, в нем говорилось, что владельцем "дворца" якобы является близкий друг Владимира Путина предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг. О "своей" недвижимости он рассказал российским СМИ, а интервью с ним опубликовал telegram-канал Mash.

Фото: Mash

Автором сюжетов выступил главный редактор издания Максим Иксанов. Он заявлял, что его каналу удалось "первым попасть" на территорию дома за 100 млрд рублей.

В ролике Иксанова присутствует кальянная, где пока обустроились строители, комната с грязевым бассейном и "аквадискотека" с фонтаном. По словам редактора, снять видео помог "представитель технадзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет".

"Он озвучил условия: снимаем дворец снаружи, внутри без ограничений, но на все один час", – сообщил Иксанов.

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По данным издания The Insider, сам Иксанов живет в доме, который принадлежит управлению делами президента Владимира Путина. Жилой дом расположен по адресу Трёхгорный Вал, дом 12, строение 2. Соседями редактора оказались вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, родственники экс-главы администрации президента Сергея Иванова и сыновья премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: Insider

В данных Росреестра указывается, что квартира площадью 138 квадратных метров официально оформлена на отца журналиста Тахира Иксанова.

Согласно утечке данных пропусков, введенных из-за пандемии, Иксанов получал разрешение на передвижение по Москве из администрации Путина.

По информации The Insider, Иксанов принадлежит автомобиль Porsche Cayenne, приобретенный за 6,8 млн рублей.