Користувачі відписуються від Telegram-каналу через "ексклюзив" про палац Путіна

Редактора каналу Mash Максима Іксанова викрили у зв'язках з адміністрацією Володимира Путіна.

Російський Telegram-канал @breakingmash втратив більше 20 тисяч підписників після того, як випустив нібито свій ексклюзив про "палац Путіна". Про це повідомляють Відкриті медіа.

За даними статистики Telegram і сервісу TGStat, з моменту виходу першого сюжету 28 січня, від каналу відписалися вже 22 775 осіб. У сюжеті Mash спростовувалося розслідування Олексія Навального, в ньому йшлося про те, що власником "палацу" нібито є близький друг Володимира Путіна підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг. Про "свою" нерухомість він розповів російським ЗМІ, а інтерв'ю з ним опублікував telegram-канал Mash.

Фото: Mash

Автором сюжетів виступив головний редактор видання Максим Іксанов. Він заявляв, що його каналу вдалося "першим потрапити" на територію будинку за 100 млрд рублів.

У ролику Іксанова присутня кімната для куріння кальяну, де поки облаштувалися будівельники, кімната з грязьовим басейном і "аквадискотека" з фонтаном. За словами редактора, зняти відео допоміг "представник технагляду, який стежить за зведенням палацу вже шість років".

"Він озвучив умови: знімаємо палац зовні, всередині без обмежень, але на все одна година", — повідомив Іксанов.

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За даними видання The Insider, сам Іксанов живе у будинку, який належить управлінню справами президента Володимира Путіна. Житловий будинок розташований за адресою Трьохгорний Вал, будинок 12, будова 2. Сусідами редактора виявилися віце-спікер Держдуми Олексій Гордєєв, родичі екс-глави адміністрації президента Сергія Іванова і сини прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

В даних Росреестра вказується, що квартира площею 138 квадратних метрів офіційно оформлена на батька журналіста Тахіра Іксанова.

Згідно витоку даних пропусків, введених через пандемію, Іксанов отримував дозвіл на пересування по Москві у адміністрації Путіна.

За інформацією The Insider, Іксанову належить автомобіль Porsche Cayenne, придбаний за 6,8 млн рублів.