"Олигархи скинулись": биограф президента РФ объяснил, откуда у Путина дворец в Геленджике

Журналист подчеркнул, что нет ни одного фото президента России во дворце, а это говорит о том, что "подарок он не принял".

Соавтор книги Криса Хатчинса "Путин" о жизни российского президента, журналист-международник Александр Коробко рассказал подробности о дворце главы РФ, который показал в своем последнем расследовании Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Отрывки интервью ресурсу "Царьград" приводит Telegram-канал "Лентач".

По словам Коробко, эту недвижимость Путину подарили.

"Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так, как они в меру своего вкуса представляли, и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать, помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили" Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и — что для него главное — России) не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времён", — заявил он.

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Он выразил уверенность, что дворцом никто не пользуется, поскольку даже на фото он выглядит "заброшенным". Объект охраняет ФСО, однако "возиться" с подарком у Путина нет времени, а пользоваться им – вообще "не в его правилах". Биограф президента добавил, что нет ни одного снимка главы РФ во дворце, что говорит о том, что "он его не принял".

Само же расследование Коробко назвал "покушением на имидж президента России" и "элементом психологической войны". По его мнению, если бы что-то подобное вышло в Великобритании, то автору видео уже грозил бы срок за решеткой.

Двухчасовое видео о поместье в посёлке Прасковеевка под Геленджиком стоимостью в 100 млрд. рублей. произвело эффект разорвавшейся бомбы. В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится.

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Официально дворец Путину не принадлежит, однако, как утверждается в расследовании, здание строилось за счёт компаний "Роснефть" и "Транснефть", и на самом деле особняк принадлежит окружению российского президента.