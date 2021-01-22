"Олігархи скинулися": біограф президента РФ пояснив, звідки у Путіна палац у Геленджику

Журналіст підкреслив, що немає жодного фото президента Росії в палаці, а це свідчить про те, що "подарунок він не прийняв".

Співавтор книги Кріса Хатчинса "Путін" про життя російського президента, журналіст-міжнародник Олександр Коробко розповів подробиці про палац глави РФ, який показав у своєму останньому розслідуванні Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального. Уривки інтерв'ю ресурсу "Царгород" наводить Telegram-канал "Лентач".

За словами Коробко, цю нерухомість Путіну подарували.

"Уявіть, що кілька олігархів вирішили скинутися і зробити президенту подарунок. Так, як вони на власний смак уявляли, і з розмахом, який мав би сказати президенту про їхню величезну повагу. Так, вийшла, як би це м'якше сказати, суміш Версаля та Дубая. Думаю, президент усередині сильно скривився, коли йому ЦЕ "подарували" але він же чоловік дипломатичний, упевнений, що ображати цих олігархів (які вірні не тільки йому, але й — що для нього головне — Росії) не став і просто відклав рішення щодо цього подарунку до кращих часів", — заявив він.

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Він висловив упевненість, що палацом ніхто не користується, оскільки навіть на фото він виглядає "покинутим". Об'єкт охороняє ФСО, але "возитися" з подарунком у Путіна немає часу, а користуватися ним — взагалі "не за його правилами". Біограф президента додав, що немає жодного знімка глави РФ у палаці, а це свідчить про те, що "він його не прийняв".

Саме ж розслідування Коробко назвав "замахом на імідж президента Росії" та "елементом психологічної війни". На його думку, якби щось подібне сталося у Великобританії, то автору відео вже загрожував би термін за гратами.

Двогодинне відео про маєток у селищі Прасковʼївка під Геленджиком вартістю 100 млрд. рублів справило ефект вибухової бомби. У ролику розповідається про цілий комплекс будівель та володінь, які всі разом складають величезний маєток розміром 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Фактично, це держава в державі. І воно досі будується.

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Офіційно палац Путіну не належить, проте, як стверджується в розслідуванні, споруда будувалася за рахунок компаній "Роснефть" та "Транснефть", і насправді маєток належить оточенню російського президента.