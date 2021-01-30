Дворец Путина: что известно о кремлевском "Межигорье" накануне новых митингов в России

Поверят ли россияне в то, что "дворец Путина" принадлежит олигарху Ротенбергу, и хватит ли у них пороха, чтобы пошатнуть режим, разбирался Фокус.

Расследование о дворце российского президента Владимира Путина в Геленджике, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального 19 января, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Показанная в двухчасовом фильме роскошная недвижимость, якобы принадлежащая главе РФ, на строительство которой потратили, по данным Фонда борьбы с коррупцией, около 100 миллиардов рублей, разозлила россиян, и тема коррупции в высших эшелонах власти не раз звучала на митингах 23 января, став лейтмотивом анонсированных на 31 января новых митингов в поддержку Навального.

Чтобы сбить волну народного гнева, росСМИ в канун массовых акций 31 января явили миру "владельца" особняка, чтобы отвести подозрение от причастности к этой недвижимости российского президента и погасить скандал. Им "оказался" близкий друг Владимира Путина, российский предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг. О "своей" недвижимости он рассказал журналистам, а интервью с ним опубликовал telegram-канал Mash.

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"Я являюсь бенефициаром. Там был достаточно такой сложный объект. Там было много кредиторов. Мне удалось стать его бенефициаром. Это находка! Место шикарное… Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес, отельный. Я уже не говорю о том, чтобы в дальнейшем это превратить в туристический бизнес. Я этим на протяжении нескольких лет занимаюсь. У меня есть кое-какие объекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Алтае. И я посматриваю в этом направлении", – сообщил Ротенберг.

По его словам, недвижимость он приобрел "несколько лет назад". Учитывая красоту местности, бизнесмен якобы сразу нацелился на то, что сделает отель:

"Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание, но вот посмотрите, я редко когда ошибаюсь, пройдет полтора-два года, я вас приглашу, посмотрите на эту красоту, которая там будет".

На вопрос журналиста о том, почему миллиардер решил только сейчас признаться, что хозяином дворца является именно он, Ротенберг ответил, что это – чисто человеческий фактор, и он якобы не мог молчать после скандала, слухов и "инсинуаций", которые появились после выхода фильма.

Тем временем количество просмотров фильма на YouTube, стремительно растет: по состоянию на 30 января было уже свыше 103 миллионов. С ними растет и народное недовольство, тем больше в Кремле нервничают из-за того, что скандал так просто замять не удастся и придется оправдываться. И этим активно занимались последние полторы недели, пытаясь откреститься от того, что показанная оппозиционером недвижимость имеет какое-либо отношение к главе государства. Ротенберг стал последним козырем, который решили разыграть в Кремле, пытаясь успокоить россиян.

Сначала соавтор книги Криса Хатчинса "Путин" о жизни российского президента, журналист-международник Александр Коробко в интервью ресурсу "Царьград" сообщил, что этот дворец российскому президенту подарили олигархи.

"Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так, как они в меру своего вкуса представляли, и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать, помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО "подарили" Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и — что для него главное — России) не стал и просто отложил решение по этому дару до лучших времён", — заявил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у главы РФ "нет дворца в Геленджике":

"Нам давно стало известно, что готовилось так называемое псевдоразоблачение и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации, они не соответствуют действительности. Это чистое вранье. И просто каждый, кто смотрит, эти материалы, должны включать голову. И каждый раз, когда вы смотрите этот материал про дворец, каждый раз спрашивайте себя: "А при чем здесь Путин?".

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Прокомментировал расследование Навального и сам Путин. Он заверил, что дворец в Геленджике не принадлежит ему и его близким, а расследование назвал "компиляцией" и "обманом"

"Вот разместили мое плавание стилем баттерфляй, где я так, корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", – заявил политик.

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И вот теперь Кремль попытался отбелить Путина за счет Ротенберга. Возникает вопрос – поверят ли россияне миллиардеру? Он более чем актуален, учитывая тот момент, что бизнесмен является близким другом президента РФ. В молодости предприниматель и политик занимались в одной секции самбо. Сам он заверял, что останется другом Владимира Путина и после того, как тот оставит пост главы государства. По его словам, их дружбе уже более 50 лет.

Сам Владимир Путин признал свою дружбу с рядом бизнесменов, в том числе Аркадием Ротенбергом, Борисом Ротенбергом и Геннадием Тимченко, в 2014 году – после того, как США ввели санкции против некоторых российских предпринимателей.

"Да, это мои хорошие знакомые и друзья", – заявил во время прямой линии президент России.

Станет ли для Путина дворец в Геленджике "вторым Межигорьем", после которого чаша терпения народа, уставшего от нищеты и коррупции переполнится, покажет 31 января.

Напомним, фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки" рассказывает о целом комплексе построек и владений на мысе Идокопас возле Геленджика, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.

Во "дворце Путина" в Геленджике, который уже появился на картах Apple, есть уникальный по сложности 16-уровневый бункер и две аквадискотеки.