На картах Apple появился "дворец Путина"
У объекта есть описание, фотографии и телефонный номер.
Предполагаемая резиденция президента России Владимира Путина около Геленджика появилась на картах Apple. На это обратило внимание издание МБХ-Медиа.
Здание, расположенное в Краснодарском крае, подписано как "Дворец Путина".
На карте также прикрепили фотографии предполагаемой резиденции Путина.
Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.
В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.
Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.