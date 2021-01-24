На картах Apple появился "дворец Путина"

У объекта есть описание, фотографии и телефонный номер.

Предполагаемая резиденция президента России Владимира Путина около Геленджика появилась на картах Apple. На это обратило внимание издание МБХ-Медиа.

Здание, расположенное в Краснодарском крае, подписано как "Дворец Путина".

[ + – ] Здание, обозначенное в фильме Навального как дворец Путина

На карте также прикрепили фотографии предполагаемой резиденции Путина.

Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.

Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.