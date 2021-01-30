Палац Путіна: що відомо про кремлівське "Межигір'я" напередодні нових мітингів у Росії

Чи повірять росіяни в те, що "палац Путіна" належить олігархові Ротенбергу, і чи вистачить у них пороху, щоб похитнути режим, розбирався Фокус.

Розслідування про палац російського президента Володимира Путіна в Геленджику, опубліковане Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального 19 січня, справило ефект вибуху бомби. Показана в двогодинному фільмі розкішна нерухомість, що нібито належить главі РФ, на будівництво якої витратили, за даними Фонду боротьби з корупцією, близько 100 мільярдів рублів, розлютила росіян, і тема корупції у вищих ешелонах влади не раз звучала на мітингах 23 січня, ставши лейтмотивом анонсованих на 31 січня нових акцій на підтримку Навального.

Щоб збити хвилю народного гніву і приспати підозри в причетності до цієї нерухомості російського президента, ЗМІ напередодні масових протестів 31 січня явили світу "власника" маєтку. Ним "виявився" близький друг Володимира Путіна, російський підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг. Про "свою" нерухомість він розповів журналістам, а інтерв'ю з ним опублікував telegram-канал Mash.

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"Я є бенефіціаром. Там був досить такий складний об'єкт. Там було багато кредиторів. Мені вдалося стати його бенефіціаром. Це знахідка! Місце шикарне... Ми хочемо там побудувати апарт-готель, і тому там досить велика кількість кімнат. Мені дуже подобається цей бізнес, готельний. Я вже не кажу про те, щоб у подальшому це перетворити на туристичний бізнес. Я цим протягом кількох років займаюся. У мене є деякі об'єкти в Криму, на Далекому Сході, в Алтаї. І я поглядаю в цьому напрямку", — повідомив Ротенберг.

За його словами, нерухомість він придбав "кілька років тому". З огляду на красу місцевості, бізнесмен нібито відразу націлився на те, що зробить готель:

"Я розумів, що це досить скандальна і важка будівля, але ось подивитеся, я рідко коли помиляюся, пройде півтора-два роки, я вас запрошу, подивитеся на цю красу, яка там буде".

На запитання журналіста про те, чому мільярдер вирішив лише зараз зізнатися, що господарем палацу є саме він, Ротенберг відповів, що це — чисто людський фактор, і він нібито не міг мовчати після скандалу, чуток й "інсинуацій", які з'явилися після виходу розслідування.

Тим часом кількість переглядів фільму на YouTube неухильно йде вгору: станом на 30 січня їх було вже понад 103 мільйони. З ними зростає і народне невдоволення. В оточенні президента все більше нервують через те, що скандал так просто зам'яти не вдасться і доведеться виправдовуватися. І цим активно займалися останні півтора тижні, намагаючись відхреститися від того, що показана опозиціонером нерухомість має якесь відношення до глави держави. Ротенберг став останнім козирем, який вирішили розіграти в Кремлі, намагаючись заспокоїти росіян.

Спочатку співавтор книги Кріса Хатчинса "Путін" про життя російського президента, журналіст-міжнародник Олександр Коробко в інтерв'ю ресурсу "Царгород" повідомив, що цей палац російському президенту подарували олігархи.

"Уявіть, що кілька олігархів вирішили скинутися і зробити президенту подарунок. Так, як вони в міру свого смаку представляли, і з розмахом, що мав би сказати президенту про їх безмірну повагу. Так, вийшов, як би це м'якше сказати, мікс Версаля і Дубая. Думаю, президент внутрішньо сильно скривився, коли йому ЦЕ "подарували" але він же чоловік дипломатичний, впевнений, що ображати цих олігархів (які вірні не тільки йому, але і — що для нього головне — Росії) не став і просто відклав рішення по цьому дару до кращих часів", — заявив він.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у глави РФ "немає палацу в Геленджику":

"Нам давно стало відомо, що готувалося так зване псевдовикриття й інформаційні атаки на президента. Вони всі мають на меті розкачку ситуації, вони не відповідають дійсності. Це чиста брехня. І просто кожен, хто дивиться ці матеріали, повинні включати голову. І кожен раз, коли ви дивитеся цей матеріал про палац, кожен раз запитуйте себе: "А до чого тут Путін?".

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Прокоментував розслідування Навального і сам Путін. Він запевнив, що палац у Геленджику не належить йому і його близьким, а розслідування назвав "компіляцією" й "обманом".

"Ось розмістили моє плавання стилем батерфляй, де я так, корявенько, але іноді люблю так поплавати. В якомусь басейні, де я ніколи не був. Я не знаю, що це за басейн. Але я так плавав. Коли і де? У Єнісеї в 2016 році. Ну, в таких випадках це просто компіляція, це монтаж. Висловлюючись мовою одного з відомих наших персонажів, потрібно сказати: "Нудно, дівчатка". Ну хоч чогось там попридумували б ще ", — заявив політик.

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Й ось тепер Кремль спробував відбілити Путіна за рахунок Ротенберга. Виникає запитання — чи повірять росіяни мільярдерові? Воно більш ніж актуальне, враховуючи той момент, що бізнесмен є близьким другом президента РФ. У молодості підприємець і політик займалися в одній секції самбо. Сам він запевняв, що залишиться другом Володимира Путіна і після того, як той піде з посади глави держави. За його словами, їх дружбі вже понад 50 років.

Володимир Путін визнав свою дружбу з рядом бізнесменів, зокрема з Аркадієм Ротенбергом, Борисом Ротенбергом і Геннадієм Тимченком, у 2014 році — після того, як США ввели санкції проти деяких російських підприємців.

"Так, це мої хороші знайомі і друзі", — заявив він під час прямої лінії.

Чи стане для Путіна палац у Геленджику "другим Межигір'ям", після якого чаша терпіння народу, втомленого від злиднів і корупції, переповниться, покаже 31 січня.

Нагадаємо, фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" розповідає про цілий комплекс будівель і володінь на мисі Ідокопас біля Геленджика, які всі разом складають величезний маєток розміром із 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Територію в 7800 га землі надійно охороняють чотири КПП, високий паркан і природні перешкоди у вигляді крутої берегової лінії. Навіть повз заборонено плавати на судах і човнах, тим більше — запускати дрони.

У "палаці Путіна", який вже з'явився на картах Apple, є унікальний за складністю 16-рівневий бункер і дві аквадискотеки.