Пропагандист Кисельов назвав фільм про палац Путіна іноземною диверсією (відео)

Телеведучий навів факти, які, на його думку, свідчать про те, що фільм був змонтований за кордоном для дискредитації Путіна.

Телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми "Вести недели" заявив, що фільм-розслідування опозиціонера Олексія Навального про палац Путіна — іноземна диверсія.

"У ньому немає живого місця правди. Закадровий текст написаний спочатку по-англійськи, потім кострубато, з англіцизмами, перекладений російською. Це доведено лінгвістичної експертизою, яку блискуче провів мій колега Павло Данилін (єдиний екс-шеф-редактор сайту Kreml.org у 2004-2012 роках, — прим. ред)", — повідомив пропагандист.

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Більше того, він побачив у фільмі руку іноземних режисерів монтажу.

"Принаймні двоголовий орел на воротах у мультику Навального не російський, а чомусь чорногорський. Бачите лева на грудях? На нашому орлі — Георгій-Змієборець проколює списом змія. Зовсім інший сюжет. Але іноземцям що? Орел він і є орел. Приліпили — і добре", — підкреслив Кисельов.

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Цього, на думку журналіста, досить для того, щоб зробити висновки про спробу іноземців за допомогою Навального налаштувати росіян проти президента.

"І ось такий мультик повинен був стати, за планом, диверсією, інформаційною бомбою проти президента. Путін у цьому багатостраждальному палаці в Геленджику жодного разу в житті не був. Але Навальний все одно, немов чужого орла, наклеює образ Путіна на цей палац", — підсумував ведучий.

Це — далеко не перша спроба підконтрольних Кремлю ЗМІ каналів і блогерів відвести від Путіна підозри в тому, що палац за 100 мільярдів рублів на мисі Ідокопас є його власністю.

Раніше журналіст-міжнародник Олександр Коробко в інтерв'ю ресурсу "Царгород" повідомив, що цей палац російському президенту подарували олігархи. Потім Дмитро Пєсков, прес-секретар президента РФ, запевняв, що в Путіна немає ніякого майна в Геленджику. Сам російський лідер також відхрестився від скандальної нерухомості.

Напередодні масових протестів за Навального 31 січня телеграм-канал Mash опублікував інтерв'ю з мільярдером і близьким другом Путіна Аркадієм Ротенбергом, у якому той заявив, що саме він є бенефіціаром маєтку.

Таке інтерв'ю дорого обійшлося журналістам. Після його виходу від каналу відписалися понад 20 тисяч чоловік.