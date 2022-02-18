Пропагандиста Кисельова внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, — Мінкульт

Включити російського тележурналіста до переліку небезпечних для безпеки країни осіб держоргани вирішили лише зараз, хоч активну пропагандистську діяльність проти України Кисельов веде з 2014 року.

Російського пропагандиста Дмитра Кисельова офіційно визнано загрозою нацбезпеці України. Наказом Міністерства культури та інформполітики України від 17 лютого 2022 року його внесено до відповідних списків, повідомляє відомство на своєму офіційному сайті.

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Відомство повідомляє, що формує ці списки на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Цікаво, що до бази "Миротворець" Кисельова було внесено ще 2014 року. Там йому звинувачують не тільки в пропагандистській діяльності, а й у фінансуванні сепаратистських організацій через очолюваний Кисельовим "Міжнародний інститут преси".

Хто такий Дмитро Кисельов?

Дмитро Кисельов — російський журналіст, який із 2012 року працює на телеканалі "Росія-1" у програмі "Вісті тижня". В ефірі цієї програми неодноразово вирізнявся скандальними заявами пропагандистського штибу, найвідоміша з яких — "перетворити США на радіоактивний попіл", яку він зробив у 2014 році. За свою діяльність йому неодноразово забороняли в'їзд у західні країни. У 2015 році Кисельов спробував завести сторінку у Facebook, проте через кілька годин видалив її, не витримавши напливу негативних коментарів на свою адресу. Тоді ж його оголосили персоною нон-грата в Молдові.

Крім того, його викрили в неодноразовому поширенні інформаційних фейків про Україну. У 2016 році в програмі "Вісті тижня" від 24 квітня було продемонстровано підроблене посвідчення гауптштурмфюрера дивізії СС "Галичина". Кисельов визнав фейк, але вибачатися за демонстрацію підробленого документа не став.

У 2019 році пропагандист знову став погрожувати Америці ядерною війною, заявивши, що військові РФ зможуть завдати удару по США менш ніж за 5 хвилин. В ефірі передачі він розрахував час підльоту російських ракет "Циркон" до американських мегаполісів.

Після виходу фільму про палац Путіна Кисельов назвав стрічку "іноземною диверсією", яка була змонтована за кордоном для дискредитації Путіна.