В Николаеве полицейского и военного подозревают в изнасиловании 16-летней девочки

Мужчины познакомились с несовершеннолетней в интернете. Втроем они употребляли алкогольные напитки в арендованной квартире военного.

Ночью 20 февраля на линию "102" позвонила 16-летняя жительница Николаевской области, которая сообщила, что она проводила время с двумя взрослыми мужчинами на съемной квартире. Они не хотели ее отпускать, применили силу и военнослужащий ее изнасиловал. Дело передадут в Государственное бюро расследований, сообщают в пресс-службе полиции Николаевской области.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Предварительно установлено, что в Николаеве на съемной квартире военнослужащего они совместно с его другом-полицейским распивали алкогольные напитки. Когда девушка решила уйти, ее не отпустили, и применив силу, военный изнасиловал ее. Потерпевшая утверждает, что полицейский также планировал это сделать — эту информацию также проверят в ходе досудебного расследования.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство.

По приказу начальника областного управления полиции, сотрудники главной инспекции проводят досудебное расследование. Дело передадут в ГБР, а работника полиции уволят из органов внутренних дел. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Штатах приняли закон имени Ванессы Гильен, которую изнасиловали и расчленили. Закон призван ужесточить контроль за случаями сексуального насилия в армии.