У Миколаєві поліцейського та військового підозрюють у зґвалтуванні 16-річної дівчинки

Чоловіки познайомилися з неповнолітньою в інтернеті. Утрьох вони вживали алкогольні напої в орендованій квартирі військового.

Уночі 20 лютого на лінію "102" зателефонувала 16-річна мешканка Миколаївської області, яка повідомила, що вона проводила час із двома дорослими чоловіками на орендованій квартирі. Вони не хотіли її відпускати, застосували силу, і військовослужбовець її зґвалтував. Справу передадуть до Державного бюро розслідувань, повідомляють у пресслужбі поліції Миколаївської області.

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Попередньо встановлено, що в Миколаєві на орендованій квартирі військовослужбовця вони спільно з його другом-поліцейським розпивали алкогольні напої. Коли дівчина вирішила піти, її не відпустили, і, застосувавши силу, військовий зґвалтував її. Потерпіла стверджує, що поліцейський також планував це зробити — цю інформацію також перевірять під час досудового розслідування.

Чоловіків затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального Кодексу України. Порушено кримінальне провадження.

За наказом начальника обласного управління поліції працівники головної інспекції проводять досудове розслідування. Справу передадуть до ДБР, а працівника поліції звільнять із органів внутрішніх справ. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в Штатах ухвалили закон імені Ванесси Гільєн, яку зґвалтували та розчленували. Закон покликаний посилити контроль за випадками сексуального насильства в армії.