На 91-м году жизни умер украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба (фото)

У Героя Украины в последние годы жизни были проблемы со здоровьем, однако публицист все равно продолжал работать и следить за общественной жизнью в стране. Иван Дзюба был известным диссидентом, автором работы "Интернационализм или русификация?".

В возрасте 90 лет умер украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил политический и общественный деятель Николай Жулинский.

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По его словам, Герой Украины Иван Дзюба умер во вторник утром, 22 февраля.

Николай Жулинский назвал покойного литературоведа "интеллектуальным спикером украинского "шестидесятничества".

"Одно имя уже говорит много. Много — потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века… И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба — это человек, который всегда имел мужество говорить правду", — сказал общественный деятель журналистам.

У Ивана Дзюбы, как отмечает Николай Жулинский, в последние годы жизни были проблемы со здоровьем, однако литературовед все равно продолжал работать.

Дата и время церемонии прощания с Героем Украины Иваном Дзюбой будут озвучены позже.

Умер Иван Дзюба — биография известного литературоведа

Иван Михайлович Дзюба родился в Волновахском районе Донецкой области в 1931 году. Пытаясь спастись от Голодомора, семья будущего Героя Украины в 1932 году сперва переезжает в Новотроицкое, а позже — в Докучаевск. В Донецком педагогическом институте Иван Дзюба окончил факультет российской филологии, в Институте литературы имени Шевченко — аспирантуру.

ВпервыеИван Дзюба начал печататься в 1959 году, а через три года был уволен "за идеологические ошибки" с должности заведующего отделом критики журнала "Отечество", а в 1965 — с работы в издательстве "Молодежь".

Активная диссидентская деятельность Героя Украины началась с 1963 года, через два года был написан памфлет "Интернационализм или русификация?", посвященный угрожающим проблемам национальных отношений в социалистическом обществе. Свое публицистическое произведение Иван Дзюба лично отправил в наивысшие органы УССР ожидая, что коммунистическая власть проанализирует свои ошибки.

В 70-х годах литературовед был подвергнут гонениям за свои взгляды, а в 1972 году его исключили из Союза писателей Украины. Через год Киевский суд осудил Ивана Дзюбу на 5 лет лишения свободы и 5 лет ссылки за публикацию памфлета "Интернационализм или русификация", но вскоре диссидент был помилован.

[ + – ] На 91-м году жизни умер Иван Дзюба

После провозглашения независимости Украины Иван Дзюба возглавлял Министерство культуры (с 1992 по 1994 год), а с 1999 по 2005 занимал должность руководителя Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко. В 2001 году по указу тогдашнего президента страны Леонида Кучмы Ивану Дзюбе присвоено звание Героя Украины с вручением государственного ордена.

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