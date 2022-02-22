На 91-му році життя помер український літературознавець та дисидент Іван Дзюба (фото)

Герой України в останні роки життя мав проблеми зі здоров'ям, однак публіцист все одно продовжував працювати й стежити за громадським життям у країні. Іван Дзюба був відомим дисидентом, автором роботи "Інтернаціоналізм чи русифікація?".

У віці 90 років помер український літературознавець та дисидент Іван Дзюба. Про це в коментарі "Радіо Свобода" повідомив політичний та громадський діяч Микола Жулинський.

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За його словами, Герой України Іван Дзюба помер у вівторок уранці, 22 лютого.

Микола Жулинський назвав покійного літературознавця "інтелектуальним спікером українського "шістдесятництва".

"Одне ім'я вже говорить багато. Багато — тому що це один із лідерів національного, духовного відродження другої половини XX та початку XXI століття… І я сьогодні не можу не згадати слова Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба — це людина, яка завжди мала мужність говорити правду", — сказав громадський діяч журналістам.

Іван Дзюба, як зазначає Микола Жулинський, в останні роки життя мав проблеми зі здоров'ям, проте літературознавець все одно продовжував працювати.

Дату та час церемонії прощання з Героєм України Іваном Дзюбою озвучать пізніше.

Помер Іван Дзюба — біографія відомого літературознавця

Іван Михайлович Дзюба народився у Волноваському районі Донецької області у 1931 році. Намагаючись врятуватися від Голодомору, сім'я майбутнього Героя України у 1932 році спершу переїжджає до Новотроїцького, а пізніше до Докучаєвська. В Донецькому педагогічному інституті Іван Дзюба закінчив факультет російської філології, в Інституті літератури імені Шевченка – аспірантуру.

Вперше Іван Дзюба почав друкуватися в 1959 році, а через три роки його звільнили "за ідеологічні помилки" з посади завідувача відділу критики журналу "Батьківщина", а в 1965 — з роботи у видавництві "Молодь".

Активна дисидентська діяльність Героя України розпочалася з 1963 року, через два роки написано памфлет "Інтернаціоналізм чи русифікація?", присвячений загрозливим проблемам національних відносин у соціалістичному суспільстві. Свій публіцистичний твір Іван Дзюба особисто відправив до найвищих органів УРСР, очікуючи, що комуністична влада проаналізує свої помилки.

У 70-х роках за літературознавцем почали гоніння за свої погляди, а у 1972 році його виключили зі Спілки письменників України. Через рік Київський суд засудив Івана Дзюбу на 5 років позбавлення волі та 5 років заслання за публікацію памфлету "Інтернаціоналізм чи русифікація", але незабаром дисидента помилували.

[ + – ] На 91-му році життя помер Іван Дзюба

Після проголошення незалежності України Іван Дзюба очолював Міністерство культури (з 1992 по 1994 рік), а з 1999 до 2005 року обіймав посаду керівника Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка. 2001 року за указом тодішнього президента країни Леоніда Кучми Івану Дзюбі надали звання Героя України з врученням державного ордена.

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