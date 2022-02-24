Вторжение России в Украину: в "Укрэнерго" рассказали, что энергосистема работает стабильно

В обращении к украинцам пресс-служба предприятия уточнила, что система работает в стабильном режиме и выдает 50 Гц. При этом было принято решение усилить охрану.

По состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная — 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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По данным пресс-службы, ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, которая работает автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

"Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", — говорится в сообщении.

Также, НЭК "Укрэнерго" в координации с правоохранительными органами усилила их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры компании, говорится в сообщении.

При этом, все подразделения НЭК продолжают работу в штатном режиме. Вся энергосистема страны работает бесперебойно.

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