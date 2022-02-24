Вторгнення Росії в Україну: в "Укренерго" розповіли, що енергосистема працює стабільно

У зверненні до українців пресслужба підприємства уточнила, що система працює в стабільному режимі та видає 50 Гц. При цьому було ухвалено рішення посилити охорону.

Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна – 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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За даними пресслужби, ОЕС України й "острів Бурштинської ТЕС" синхронізовано в єдину енергосистему, яка працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

"Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні", — йдеться в повідомленні.

Також, НЕК "Укренерго" в координації з правоохоронними органами посилила їхню охорону та вжила додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури компанії, йдеться у повідомленні.

При цьому всі підрозділи НЕК продовжують роботу в штатному режимі. Уся енергосистема країни працює безперебійно.

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