Курица, соль, макароны – что покупают киевляне в продуктовых (фото)

По наблюдению корреспондента Фокуса, проблем с провизией в магазинах нет, но в некоторых очередь выходит за пределы магазинов – на улицу.

Утром 24 февраля после объявления Россией войны Украине население городов активно начало заправлять автомобили, часть населения Киева – покидать город по основным направлениям (Киев-Житомир, Киев-Одесса).

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Тем временем в супермаркетах выстраиваются очереди. По наблюдению корреспондента Фокуса, проблем с провизией в магазинах нет, но в некоторых очередь выходит за пределы магазинов – на улицу.

Ключевые продукты, на которые в магазинах повышенный спрос, — соль, крупы, макароны, хлеб, мясо, особенно курица, яйца, туалетная бумага. На кассах супермаркетов работают терминалы, многие покупатели рассчитываются картами.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский обратился к украинцам по поводу введения в стране военного положения. Он сообщил, что гражданам не стоит бояться нового правового режима, так как он призван обеспечить их безопасность.