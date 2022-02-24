Курка, сіль, макарони – що купують кияни в продуктових (фото)

За спостереженням кореспондента Фокусу, проблем із провізією в магазинах немає, але в деяких черги виходять за межі магазинів — на вулицю.

Вранці 24 лютого після оголошення Росією війни Україні населення міст активно почало заправляти автомобілі, частина населення Києва — залишати місто за основними напрямками (Київ-Житомир, Київ-Одеса).

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Тим часом у супермаркетах вишиковуються черги. За спостереженням кореспондента Фокусу, проблем із провізією в магазинах немає, але в деяких черги виходять за межі магазинів — на вулицю.

Основні продукти, на які в магазинах підвищений попит, — сіль, крупи, макарони, хліб, м'ясо, особливо курка, яйця, туалетний папір. На касах супермаркетів працюють термінали, багато покупців розраховуються картками.

Нагадаємо, глава МВС Денис Монастирський звернувся до українців щодо введення в країні воєнного стану. Він повідомив, що громадянам не варто боятися нового правового режиму, оскільки він покликаний забезпечити їхню безпеку.