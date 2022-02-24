Ситуация в Ивано-Франковске: туристы покидают Буковель, очереди в аптеки

В городе слышали взрыв в аэропорту, присутствует легкая паника, но ситуация спокойная

В ночь на 24 февраля Россия устроила массированный удар по военным и стратегическим объектам Украины. Среди прочего, ракетными ударами был уничтожен аэропорт в Ивано-Франковске. После чего произошло возгорание здания горюче-смазочных материалов аэропорта. И момент падения снаряда и взрыва был снят многими очевидцами. После чего в городе началась паника.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Огромные очереди и в магазины и в банкоматы, а также на АЗС. Но в целом, несмотря на эту панику, улицы города не забиты пробками и все относительно спокойно, ну насколько это возможно в данной ситуации" — рассказал Фокусу житель Ивано-Франковска Александр.

Как сообщают представители местных отделений Новой Почты, сегодня работают лишь на выдачу товара, и к слову ни одно отделение не закрылось и все работники на своих местах.

"Я живу недалеко от аэропорта, взрыв слышала четко. Испугалась, конечно, но потом собрала всю волю в кулак и отправилась на работу — лучше я буду в окружении коллег чем паниковать дома", — говорит Ксения, сотрудница отделения Новой Почты из Ивано-Франковска.

Также Фокус поговорил с туристами из Буковеля. С 7 утра приезжие начали покидать горы. Подъемники и станции проката прекратили свою работу.

"Мы тянулись в огромной пробке из Буковеля три часа. — Говорит Фокусу Светлана из Киева. — Удивительно, но все приезжие предпочли вернуться обратно домой, нежели прятаться в, наверное, самом безопасном сегодня кусочке Украины".

Ранее стало известно, что Ивано-Франковск и Луцк попали под обстрел. Целью российской армии стали аэродромы.