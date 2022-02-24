Ситуація в Івано-Франківську: туристи залишають Буковель, черги до аптек

У місті чули вибух в аеропорту, є легка паніка, але ситуація спокійна

У ніч на 24 лютого Росія влаштувала масований удар по військових та стратегічних об'єктах України. Також ракетними ударами знищили аеропорт в Івано-Франківську. Після чого загорілася будівля паливно-мастильних матеріалів аеропорту. І момент падіння снаряда та вибуху зняло багато очевидців. Після чого в місті почалася паніка.

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"Величезні черги і в магазини, і в банкомати, а також на АЗС. Але в цілому, попри цю паніку, вулиці міста не забиті пробками й все відносно спокійно, наскільки це можливо в такій ситуації", — розповів Фокусу мешканець Івано-Франківська Олександр.

Як повідомляють представники місцевих відділень Нової Пошти, сьогодні працюють лише на видачу товару, жодне відділення не зачинилося, всі працівники на своїх місцях.

"Я живу неподалік аеропорту, вибух чула чітко. Злякалася, звичайно, але потім зібрала всю волю в кулак і вирушила на роботу — краще я буду в оточенні колег, ніж панікуватиму вдома", — каже Ксенія, співробітниця відділення Нової Пошти з Івано-Франківська.

Також Фокус поговорив із туристами з Буковеля. З 7 ранку приїжджі почали покидати гори. Підйомники та станції прокату припинили працювати.

"Ми тягнулися у величезній пробці з Буковеля три години, — говорить Фокусу Світлана з Києва. — Дивно, але всі приїжджі вважали за краще повернутися додому, ніж ховатися в, мабуть, найбезпечнішому сьогодні шматочку України".

Раніше стало відомо, що Івано-Франківськ та Луцьк потрапили під обстріл. Метою російської армії стали аеродроми.