Під обстріл потрапили міста західної України: що відомо

Бомби впали на Івано-Франківськ та Луцьк. Роботу шкільних та дошкільних закладів у містах призупинили.

Ранкова атака російських військ не оминула й міста західної України. Регіональні ЗМІ повідомляють, що бомби впали на Івано-Франківськ та Луцьк.

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[ + – ] Вибух на аеродромі Луцька

У Луцьку під обстріл потрапив аеродром. За попередньою інформацією, там пролунало шість вибухів, внаслідок чого спалахнули ємності з паливом. Мер Луцька Ігор Поліщук звернувся до городян із проханням зберігати спокій.

В Івано-Франківську городяни нарахували також шість бомб, частина яких також впала на місцевий аеродром. На місця виїхали рятувальники ДСНС, у місті оголосили повітряну тривогу. Усі школи та садки в місті припинили роботу.

[ + – ] Наслідки обстрілу Івано-Франківська

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Через це Володимир Зеленський звернувся із заявою до народу України. Президент України запровадив воєнний стан у країні та закликав громадян зберігати спокій.