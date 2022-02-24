Под обстрел попали города западной Украины: что известно

Бомбы упали на Ивано-Франковск и Луцк. Работа школьных и дошкольных учреждений в городах приостановлена.

Утренняя атака российских войск не обошла стороной и города западной Украины. Региональные СМИ сообщают, что бомбы упали на Ивано-Франковск и Луцк.

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[ + – ] Взрыв на аэродроме Луцка

В Луцке под обстрел попал аэродром. По предварительной информации, там раздалось шесть взрывов, в результате чего загорелись емкости с топливом. Мэр Луцка Игорь Полищук обратился к горожанам с просьбой сохранять спокойствие.

В Ивано-Франковске горожане насчитали также шесть бомб, часть из которых также упала на местный аэродром. На места выехали спасатели ДСНС, в городе объявили воздушную тревогу. Все школы и садики в городе прекратили работу.

[ + – ] Последствия обстрела Ивано-Франковска

Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции. В связи с этим Владимир Зеленский обратился с заявлением к народу Украины. Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.