На Обуховской трассе длинные очереди из автомобилей на выезд из Киева (фото, видео)

Киевляне покидают город, машины проверяют полицейские

В связи с военным положением и объявленной РФ войной Украине, которая началась утром 24 февраля с ракетных и авиационных ударов, жители Киева покидают город. В частности, как рассказали Фокусу, огромная тянучка образовалась на Обуховском направлении.

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"Едем уже час по трассе, и, скорее всего, еще час точно", — рассказали корреспонденту Фокуса киевляне, покидающие город.

Очевидцы подтвердили факт наличия полицейского блок-поста в районе авторынка по направлению в Киев. "Останавливают каждую машину, проверяют даже багажник", — говорят свидетели происходящего. По их словам, это связано с возможными диверсантами, которые едут в столицу для организации беспорядков и противоправных действий.

Ранее Фокус рассказывал, что происходит в Ивано-Франковске. В городе слышали взрыв в аэропорту, присутствует легкая паника, но ситуация спокойная