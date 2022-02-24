На Обухівській трасі довгі черги з автомобілів на виїзд із Києва (фото, відео)

Кияни покидають місто, машини перевіряють поліцейські

У зв'язку з воєнним станом та оголошеною РФ війною Україні, яка розпочалася вранці 24 лютого з ракетних та авіаційних ударів, жителі Києва залишають місто. Зокрема, як розповіли Фокусу, величезна тягучка утворилася на Обухівському напрямі.

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"Їдемо вже годину трасою, і, швидше за все, ще година точно", — розповіли кореспондентові Фокусу кияни, які залишають місто.

Очевидці підтвердили факт наявності поліцейського блок-поста поблизу авторинку у напрямку Києва. "Зупиняють кожну машину, перевіряють навіть багажник", — кажуть свідки того, що відбувається. За їхніми словами, це пов'язано із можливими диверсантами, які їдуть до столиці для організації заворушень та протиправних дій.

Раніше Фокус розповідав, що відбувається у Івано-Франківську. У місті чули вибух в аеропорту, є легка паніка, але ситуація спокійна