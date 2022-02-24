Пустые полки в магазинах и отчет властей: в Полтаве с утра выстроились очереди возле аптек, маркетов и банкоматов (фото)

Мэр города, представители ОГА, медики и силовики области рассказали о текущем положении дел в Полтаве и области. Нацполиция призвала выявлять подозрительных и незнакомых лиц и сообщать об этом на номер "102".

В связи с введением военного положения в Украине Полтавская ОГА вместе с представителями Национальной полиции и мэрией города провела онлайн-брифинг, во время которого местная власть отчиталась о текущей ситуации в Полтаве и области, сообщает местное издание "0532".

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По словам и.о. Полтавской ОГА Дмитрия Лунина, сегодня прошел селекторный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Власти сообщили, что все силовики пребывают в режиме повышенной готовности, а весь личный состав полиции находится на патрулировании.

Заявление Нацполиции

Нацполиция в Полтавской области обратилась к гражданам с просьбой выявлять подозрительных и незнакомых лиц, которые потенциально могут быть членами диверсионно-разведывательных групп и немедленно сообщать об этом на номер 102.

Ситуация на аэродромах

"С утра произошло два обстрела по территории военного аэродрома и военном складе в Миргороде. Пострадало трое военнослужащих. Взлетная полоса не повреждена, бойцам была предоставлена медицинская помощь", — заявил Лунин.

Обращение мэра Полтавы

Мэр города Александр Мамай записал видеообращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и избегать провокаций. Также мэр призвал местных жителей не вступать в споры с незнакомыми людьми.

"Бомбоубежища в должном состоянии. Всегда имейте при себе паспорт или "Дію" и избегайте большого скопления людей", — заявил Мамай.

Продовольствие и медицина

Заместитель директора Департамента Здравоохранения в Полтавской области Лариса Ухналь сообщила, что все медицинские учреждения Полтавы и области работают в штатном режиме и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь населению.

Представители торговых сетей магазинов "АТБ" и "Сильпо" сообщили о том, что делают все возможное для бесперебойной доставки необходимых товаров для населения.

"Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы связаны с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции", — сообщили в сети.

Стоит отметить, что утром 24 февраля возле банкоматов Полтавы выстроились огромные очереди граждан, которые снимали наличные деньги. В сетях "Сильпо" и "АТБ" сотни людей покупали товары первой необходимости: из прилавок быстро пропали хлеб, туалетная бумага, консервы и т.д. В аптеках выстроились очереди за лекарствами.

[ + – ] хлебный отдел "Сильпо", 24 феврлаля 2022, Полтава

[ + – ] Отдел выпечки "Сильпо", 24 февраля 2022, Полтава

[ + – ] Очередь возле банкоматов "ПриватБанк", 24 февраля 2022, Полтава

[ + – ] Аптека, 24 февраля, Полтава

При этом руководители магазинов утверждают что торговые точки обеспечены необходимыми товарами в полном объеме.

"Магазины торговой сети "АТБ" снабжены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении", — заявили руководители торговой сети.

Напомним, что в Полтаве по инициативе Украинского института национальной памяти (УИНП) демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. По словам регионального представителя УИНП в Полтавской области Олега Пустовгара, памятник не представлял культурно-исторической ценности.