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Украина Российско-украинская война

Пустые полки в магазинах и отчет властей: в Полтаве с утра выстроились очереди возле аптек, маркетов и банкоматов (фото)

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Полтава 24 февраля
Монумент Славы, Полтава

Мэр города, представители ОГА, медики и силовики области рассказали о текущем положении дел в Полтаве и области. Нацполиция призвала выявлять подозрительных и незнакомых лиц и сообщать об этом на номер "102".

В связи с введением военного положения в Украине Полтавская ОГА вместе с представителями Национальной полиции и мэрией города провела онлайн-брифинг, во время которого местная власть отчиталась о текущей ситуации в Полтаве и области, сообщает местное издание "0532".

По словам и.о. Полтавской ОГА Дмитрия Лунина, сегодня прошел селекторный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Власти сообщили, что все силовики пребывают в режиме повышенной готовности, а весь личный состав полиции находится на патрулировании.

Заявление Нацполиции

Нацполиция в Полтавской области обратилась к гражданам с просьбой выявлять подозрительных и незнакомых лиц, которые потенциально могут быть членами диверсионно-разведывательных групп и немедленно сообщать об этом на номер 102.

Ситуация на аэродромах

"С утра произошло два обстрела по территории военного аэродрома и военном складе в Миргороде. Пострадало трое военнослужащих. Взлетная полоса не повреждена, бойцам была предоставлена медицинская помощь", — заявил Лунин.

Обращение мэра Полтавы

Мэр города Александр Мамай записал видеообращение, в котором призвал жителей региона сохранять спокойствие и избегать провокаций. Также мэр призвал местных жителей не вступать в споры с незнакомыми людьми.

"Бомбоубежища в должном состоянии. Всегда имейте при себе паспорт или "Дію" и избегайте большого скопления людей", — заявил Мамай.

Продовольствие и медицина

Заместитель директора Департамента Здравоохранения в Полтавской области Лариса Ухналь сообщила, что все медицинские учреждения Полтавы и области работают в штатном режиме и предоставляют всю необходимую медицинскую помощь населению.

Представители торговых сетей магазинов "АТБ" и "Сильпо" сообщили о том, что делают все возможное для бесперебойной доставки необходимых товаров для населения.

"Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы связаны с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции", — сообщили в сети.

Стоит отметить, что утром 24 февраля возле банкоматов Полтавы выстроились огромные очереди граждан, которые снимали наличные деньги. В сетях "Сильпо" и "АТБ" сотни людей покупали товары первой необходимости: из прилавок быстро пропали хлеб, туалетная бумага, консервы и т.д. В аптеках выстроились очереди за лекарствами.

Полтава 24 февраля
хлебный отдел "Сильпо", 24 феврлаля 2022, Полтава
Полтава 24 февраля
Отдел выпечки "Сильпо", 24 февраля 2022, Полтава
Полтава 24 февраля
Очередь возле банкоматов "ПриватБанк", 24 февраля 2022, Полтава
Полтава 24 февраля
Аптека, 24 февраля, Полтава

При этом руководители магазинов утверждают что торговые точки обеспечены необходимыми товарами в полном объеме.

"Магазины торговой сети "АТБ" снабжены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении", — заявили руководители торговой сети.

Напомним, что в Полтаве по инициативе Украинского института национальной памяти (УИНП) демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. По словам регионального представителя УИНП в Полтавской области Олега Пустовгара, памятник не представлял культурно-исторической ценности.