В Полтаве снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову (видео)

По мнению полтавских историков, Суворов является военным преступником, устроившим геноцид поляков и участвовавшим в депортации греков и армян в XVIII веке.

В Полтаве по инициативе Украинского института национальной памяти (УИНП) демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. По мнению сотрудников института, монумент содержит в себе элементы советской наглядной агитации и пропаганды". Об этом сообщает местное издание "0532".

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Отмечается, что памятник русскому полководцу изначально находился на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. В прошлом году по инициативе дирекции лицея и при поддержке УИНП, а также вице-премьера Вячеслава Кириленка, монумент был демонтирован, и осенью перемещен как экспонат в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации.

[ + – ] Памятник Суворову в Полтаве после демонтажа

Региональный представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар обнародовал письмо директора института Антона Дробовича, в котором сказано, что памятник Суворову "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники", поскольку он создан неизвестным скульптором в 1974году. А установка монумента может быть расценена как попытка пропагандировать эпоху времен Советского Союза. Кроме того, по мнению Дробовича, установка памятника русскому полководцу фактически является актом прославления героев страны-агрессора.

Как сообщила завкафедрой истории Украины Полтавского педагогического университета Людмила Бабенко, Александр Суворов является военным преступником, который осуществлял в XVIII веке депортацию из Крыма в Азовскую губернию греков и армян и подавлял антироссийский мятеж ногайцев Кубани. Также Бабенко обвинила Суворова в геноциде поляков, поскольку тот подавлял восстание Тадеуша Костюшко в 1794 году, возникшее на почве разделения Речи Посполитой.

После сноса памятника Суворову Полтава перестает быть "оазисом коммунистической символики и топонимики", утверждает Олег Пустовгар. Стоит отметить, что "Монумент Славы", установленный в центре Полтавы в честь победы русской армии над войсками шведского короля Карла XII в Полтавской битве, в число коммунистической символики и топонимики не попадает. Впрочем и его, как считает Пустовгар, нужно перенести в музей. Пока ограничились тем, что в монумент поместили национальный флаг Украины и красночерный флаг Организации украинских националистов.

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