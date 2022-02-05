У Полтаві знесли пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову (відео)

На думку полтавських істориків, Суворов є військовим злочинцем, який влаштував геноцид поляків і брав участь у депортації греків і вірмен у XVIII столітті.

У Полтаві з ініціативи Українського інституту національної пам'яті (УІНП) демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. На думку співробітників інституту, монумент містить у собі елементи радянської наочної агітації та пропаганди". Про це повідомляє місцеве видання "0532".

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Зазначається, що пам'ятник російському полководцю спочатку знаходився на території Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Минулого року з ініціативи дирекції ліцею та за підтримки УІНП, а також віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка, монумент було демонтовано, і восени переміщено як експонат до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації.

[ + – ] Пам'ятник Суворову у Полтаві після демонтажу

Регіональний представник УІНП у Полтавській області Олег Пустовгар оприлюднив лист директора інституту Антона Дробовича, в якому сказано, що пам'ятник Суворову "не є пам'яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки та техніки", оскільки він створений невідомим скульптором у 1974 році. А встановлення монумента можна розцінити як спробу пропагувати епоху часів Радянського Союзу. Крім того, на думку Дробовича, встановлення пам'ятника російському полководцю фактично є актом уславлення героїв країни-агресора.

Як повідомила завкафедрою історії України Полтавського педагогічного університету Людмила Бабенко, Олександр Суворов є військовим злочинцем, який здійснював у XVIII столітті депортацію з Криму до Азовської губернії греків та вірмен та придушував антиросійський заколот ногайців Кубані. Також Бабенко звинуватила Суворова у геноциді поляків, оскільки той пригнічував повстання Тадеуша Костюшка у 1794 році, яке виникло на ґрунті поділу Речі Посполитої.

Після знесення пам'ятника Суворову Полтава перестає бути "оазисом комуністичної символіки та топонімики", стверджує Олег Пустовгар. Варто зазначити, що "Монумент Слави", встановлений у центрі Полтави на честь перемоги російської армії над військами шведського короля Карла XII у Полтавській битві, до комуністичної символіки та топонімики не потрапляє. Втім, і його, як вважає Пустовгар, треба перенести до музею. Поки що обмежилися тим, що у монумент помістили національний прапор України та червоночорний прапор Організації українських націоналістів.

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