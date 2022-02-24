Порожні полиці в магазинах та звіт влади: в Полтаві зранку вишикувалися черги біля аптек, магазинів та банкоматів (фото)

Мер міста, представники ОДА, медики та силовики області розповіли про поточний стан справ у Полтаві та області. Нацполіція закликала виявляти підозрілих та незнайомих осіб та повідомляти про це на номер "102".

Через запровадження воєнного стану в Україні Полтавська ОДА разом із представниками Національної поліції та мерією міста провела онлайн-брифінг, під час якого місцева влада відзвітувала про поточну ситуацію в Полтаві та області, повідомляє місцеве видання "0532".

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За словами в.о. Полтавської ОДА Дмитра Луніна сьогодні пройшла селекторна розмова з президентом Володимиром Зеленським. Влада повідомила, що всі силовики перебувають у режимі підвищеної готовності, а весь особовий склад поліції знаходиться на патрулюванні.

Заява Нацполіції

Нацполіція в Полтавській області звернулася до громадян з проханням виявляти підозрілих та незнайомих осіб, які потенційно можуть бути членами диверсійно-розвідувальних груп, та негайно повідомляти про це на номер 102.

Ситуація на аеродромах

"Зранку двічі обстріляли територію військового аеродрому та військового складу в Миргороді. Постраждало троє військовослужбовців. Злітна смуга не пошкоджена, бійцям надали медичну допомогу", — заявив Лунін.

Звернення мера Полтави

Мер міста Олександр Мамай записав відеозвернення, в якому закликав мешканців регіону зберігати спокій та уникати провокацій. Також мер закликав місцевих жителів не вступати в суперечки із незнайомими людьми.

"Бомбосховища в належному стані. Завжди майте з собою паспорт або "Дія" і уникайте великого скупчення людей", — заявив Мамай.

Продовольство та медицина

Заступниця директора Департаменту Охорони здоров'я в Полтавській області Лариса Ухналь повідомила, що всі медичні заклади Полтави та області працюють у штатному режимі та надають усю необхідну медичну допомогу населенню.

Представники торгових мереж магазинів "АТБ" та "Сільпо" повідомили, що роблять все можливе для безперебійної доставки необхідних товарів для населення.

"Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільчих центрів. Ми пов'язані з виробниками, щоб забезпечити постійне постачання продукції", — повідомили в мережі.

Варто зазначити, що вранці 24 лютого біля банкоматів Полтави вишикувалися величезні черги громадян, які знімали готівку. В мережах "Сільпо" та "АТБ" сотні людей купували товари першої необхідності: із прилавок швидко зникли хліб, туалетний папір, консерви тощо. В аптеках вишикувалися черги за ліками.

[ + – ] хлібний відділ "Сільпо", 24 лютого 2022, Полтава

[ + – ] Відділ випічки "Сільпо", 24 лютого 2022, Полтава

[ + – ] Черга біля банкоматів "ПриватБанк", 24 лютого 2022, Полтава

[ + – ] Аптека, 24 лютого, Полтава

Водночас керівники магазинів стверджують, що торгові точки забезпечені необхідними товарами в повному обсязі.

"Магазини торгової мережі "АТБ" забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту, якщо він збільшиться", — заявили керівники торгової мережі.

Нагадаємо, що в Полтаві з ініціативи Українського інституту національної пам'яті (УІНП) демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. За словами регіонального представника УІНП у Полтавській області Олега Пустовгара, пам'ятник не мав культурно-історичної цінності.