Сеть ТЦ METRO приостановила работу в Украине

Некоторые магазины 24 февраля были закрыты из-за военного положения.

Как сообщили в METRO, в связи с обострением ситуации некоторые ТЦ METRO сейчас временно приостанавливают свою деятельность.

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"Другие ТЦ работают по обычному графику и ждут вас в случае необходимости. Просим вас сохранять спокойствие и держаться вместе", – говорится в сообщении сети.

Как сообщила Фокусу жительница столичного микрорайона Троещина, METRO на ул. Лыфаря действительно не работает. "Закрыто. Продукты купила в Сильпо рядом", – говорит киевлянка.

По данным сети, сейчас не работают два ТЦ в Днепре, 4 ТЦ в Киеве, 3 ТЦ в Одессе, магазины в Мариуполе, Запорожье, Николаеве, Харькове, Луцке и Чернигове.

Напомним, ранее об остановке работы сообщила сеть ресторанов McDonald's.