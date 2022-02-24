Мережа ТЦ METRO призупинила роботу в Україні

Деякі магазини 24 лютого були закриті через воєнний стан.

Як повідомили у METRO, у зв'язку із загостренням ситуації деякі ТЦ METRO зараз тимчасово припиняють свою діяльність.

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"Інші ТЦ працюють за звичайним графіком і чекають на вас у разі потреби. Просимо вас зберігати спокій і триматися разом", – йдеться в повідомленні мережі.

Як повідомила Фокусу мешканка столичного мікрорайону Троєщина, METRO на вул. Лифаря справді не працює. "Зачинено. Продукти купила в "Сільпо" поруч", – каже киянка.

За даними мережі, зараз не працюють два ТЦ у Дніпрі, 4 ТЦ у Києві, 3 ТЦ в Одесі, магазини в Маріуполі, Запоріжжі, Миколаєві, Харкові, Луцьку та Чернігові.

Нагадаємо, раніше про зупинення роботи повідомила мережа ресторанів McDonald's.