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Укрпочта частично возобновляет работу: где и какие отделения откроются

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Укрпочта
Фото: 24 Канал | Укрпочта возобновляет работу

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, до окончания боевых действий посылки будут приниматься только в открытом виде, за их хранение плата взиматься не будет.

Отделения Укрпочты возобновляют работу после приостановки своей деятельности в связи с введением военного положения. Однако предприятие вводит новые условия пользования сервисами. Об этом в Facebook сообщает генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Что изменится в работе Укрпочты:

  1. Укрпочта отменяет плату за хранения посылок до окончания боевых действий в Украине;
  2. Укрпочта меняет правил приема посылок. Теперь они будут приниматься только в открытом виде в связи с военным положением. Если посылка отправляется на восток, то, по совету Игоря Смелянского, клиентам стоит подождать несколько дней;
  3. Международные посылки пока недоступны, но в скором времени эта услуга должна возобновиться;
  4. Денежные переводы принимаются и выдаются в штатном режиме — кроме стран-агрессоров, но в зависимости от возможностей инкассации. Платежи принимаются в обычном режиме;
  5. Газеты развозятся — те, которые остались. О доставке свежей прессы Укрпочта сообщит позже;

Отделения сегодня, 28 февраля, будут работать по обычному графику понедельника и в зависимости от обстоятельств — приблизительно с 10:00 до 15:00. С 1 марта Укрпочта предоставит более подробный график.

Как работают отделения Укрпочты в областях

  • Винницкая – работают подавляющее большинство городских и сельских отделений;
  • Волынская – работают городские и часть сельских отделений;
  • Днепропетровская – работают городские и сельские отделения;
  • Донецка – работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи;
  • Житомирская работают городские и сельские отделения. При наличии тревоги работа прекращается;
  • Закарпатская – работают городские отделения и райцентры;
  • Запорожская – работают городские отделения и райцентры;
  • Ивано-Франковская – работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения;
  • Киев – частично работают городские отделения, а именно 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый и Киево-Святошино;
  • Киевская – частично работают, ограничены;
  • Кировоградская – работают городские отделения;
  • Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и на всей подконтрольной территории;
  • Львовская – работают городские и сельские отделения;
  • Николаевская – город не работает. частично работают районные;
  • Одесская – работают городские и сельские отделения;
  • Полтавская – работают городские и сельские отделения;
  • Ровенская – работают все отделения.
  • Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно и северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки пока не принимаются;
  • Тернопольская – работают городские отделения и райцентры;
  • Харьковская – город будет работать по ситуации. Возможно откроются Красноград и Лозовая;
  • Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность;
  • Хмельницкая – работают городские и часть сельских отделений;
  • Черкасская работают все городские отделения. Область — по возможности;
  • Черновицкая – работают городские отделения, райцентры;
  • Черниговская – город не работает. Сельские отделения — по возможности;
  • Севастополь. Автономная Республика Крым – временно не работают.

Напомним, что с 24 февраля в связи с введением военного положения, ради сохранения безопасности клиентов и безопасности сотрудников, отделения Укрпочты прекратили работу.