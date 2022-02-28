Укрпочта частично возобновляет работу: где и какие отделения откроются

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, до окончания боевых действий посылки будут приниматься только в открытом виде, за их хранение плата взиматься не будет.

Отделения Укрпочты возобновляют работу после приостановки своей деятельности в связи с введением военного положения. Однако предприятие вводит новые условия пользования сервисами. Об этом в Facebook сообщает генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Что изменится в работе Укрпочты:

Укрпочта отменяет плату за хранения посылок до окончания боевых действий в Украине; Укрпочта меняет правил приема посылок. Теперь они будут приниматься только в открытом виде в связи с военным положением. Если посылка отправляется на восток, то, по совету Игоря Смелянского, клиентам стоит подождать несколько дней; Международные посылки пока недоступны, но в скором времени эта услуга должна возобновиться; Денежные переводы принимаются и выдаются в штатном режиме — кроме стран-агрессоров, но в зависимости от возможностей инкассации. Платежи принимаются в обычном режиме; Газеты развозятся — те, которые остались. О доставке свежей прессы Укрпочта сообщит позже;

Отделения сегодня, 28 февраля, будут работать по обычному графику понедельника и в зависимости от обстоятельств — приблизительно с 10:00 до 15:00. С 1 марта Укрпочта предоставит более подробный график.

Как работают отделения Укрпочты в областях

Винницкая – работают подавляющее большинство городских и сельских отделений;

Волынская – работают городские и часть сельских отделений;

Днепропетровская – работают городские и сельские отделения;

Донецка – работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи;

Житомирская работают городские и сельские отделения. При наличии тревоги работа прекращается;

Закарпатская – работают городские отделения и райцентры;

Запорожская – работают городские отделения и райцентры;

Ивано-Франковская – работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения;

Киев – частично работают городские отделения, а именно 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый и Киево-Святошино;

– частично работают городские отделения, а именно 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый и Киево-Святошино; Киевская – частично работают, ограничены;

Кировоградская – работают городские отделения;

Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и на всей подконтрольной территории;

Львовская – работают городские и сельские отделения;

Николаевская – город не работает. частично работают районные;

Одесская – работают городские и сельские отделения;

Полтавская – работают городские и сельские отделения;

Ровенская – работают все отделения.

Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно и северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки пока не принимаются;

Тернопольская – работают городские отделения и райцентры;

Харьковская – город будет работать по ситуации. Возможно откроются Красноград и Лозовая;

Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность;

Хмельницкая – работают городские и часть сельских отделений;

Черкасская работают все городские отделения. Область — по возможности;

Черновицкая – работают городские отделения, райцентры;

Черниговская – город не работает. Сельские отделения — по возможности;

Севастополь. Автономная Республика Крым – временно не работают.

Напомним, что с 24 февраля в связи с введением военного положения, ради сохранения безопасности клиентов и безопасности сотрудников, отделения Укрпочты прекратили работу.