Укрпочта частично возобновляет работу: где и какие отделения откроются
По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, до окончания боевых действий посылки будут приниматься только в открытом виде, за их хранение плата взиматься не будет.
Отделения Укрпочты возобновляют работу после приостановки своей деятельности в связи с введением военного положения. Однако предприятие вводит новые условия пользования сервисами. Об этом в Facebook сообщает генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Что изменится в работе Укрпочты:
- Укрпочта отменяет плату за хранения посылок до окончания боевых действий в Украине;
- Укрпочта меняет правил приема посылок. Теперь они будут приниматься только в открытом виде в связи с военным положением. Если посылка отправляется на восток, то, по совету Игоря Смелянского, клиентам стоит подождать несколько дней;
- Международные посылки пока недоступны, но в скором времени эта услуга должна возобновиться;
- Денежные переводы принимаются и выдаются в штатном режиме — кроме стран-агрессоров, но в зависимости от возможностей инкассации. Платежи принимаются в обычном режиме;
- Газеты развозятся — те, которые остались. О доставке свежей прессы Укрпочта сообщит позже;
Отделения сегодня, 28 февраля, будут работать по обычному графику понедельника и в зависимости от обстоятельств — приблизительно с 10:00 до 15:00. С 1 марта Укрпочта предоставит более подробный график.
Как работают отделения Укрпочты в областях
- Винницкая – работают подавляющее большинство городских и сельских отделений;
- Волынская – работают городские и часть сельских отделений;
- Днепропетровская – работают городские и сельские отделения;
- Донецка – работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи;
- Житомирская работают городские и сельские отделения. При наличии тревоги работа прекращается;
- Закарпатская – работают городские отделения и райцентры;
- Запорожская – работают городские отделения и райцентры;
- Ивано-Франковская – работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения;
- Киев – частично работают городские отделения, а именно 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый и Киево-Святошино;
- Киевская – частично работают, ограничены;
- Кировоградская – работают городские отделения;
- Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и на всей подконтрольной территории;
- Львовская – работают городские и сельские отделения;
- Николаевская – город не работает. частично работают районные;
- Одесская – работают городские и сельские отделения;
- Полтавская – работают городские и сельские отделения;
- Ровенская – работают все отделения.
- Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно и северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки пока не принимаются;
- Тернопольская – работают городские отделения и райцентры;
- Харьковская – город будет работать по ситуации. Возможно откроются Красноград и Лозовая;
- Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность;
- Хмельницкая – работают городские и часть сельских отделений;
- Черкасская работают все городские отделения. Область — по возможности;
- Черновицкая – работают городские отделения, райцентры;
- Черниговская – город не работает. Сельские отделения — по возможности;
- Севастополь. Автономная Республика Крым – временно не работают.
Напомним, что с 24 февраля в связи с введением военного положения, ради сохранения безопасности клиентов и безопасности сотрудников, отделения Укрпочты прекратили работу.