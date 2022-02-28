Укрпошта частково відновлює роботу: де та які відділення відкриються

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, до закінчення бойових дій посилки прийматимуться лише у відкритому вигляді, за їх зберігання плата не стягуватиметься.

Відділення Укрпошти відновлюють роботу після припинення своєї діяльності у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Проте підприємство запроваджує нові умови користування сервісами. Про це у Facebook повідомляє генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Що зміниться в роботі Укрпошти:

Укрпошта скасовує плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій в Україні; Укрпошта змінює правила прийому посилок. Тепер вони прийматимуться лише у відкритому вигляді у зв'язку з воєнним станом. Якщо посилка вирушає Схід, то, за порадою Ігоря Смілянського, клієнтам варто почекати кілька днів; Міжнародні посилки поки що недоступні, але незабаром ця послуга має відновитись; Грошові перекази приймаються та видаються в штатному режимі – крім країн-агресорів, але залежно від можливостей інкасації. Платежі приймаються у звичайному режимі; Газети розвозяться — ті, що залишилися. Про доставку свіжої преси Укрпошта повідомить пізніше;

Відділення сьогодні, 28 лютого, працюватимуть за звичайним графіком понеділка та залежно від обставин приблизно з 10:00 до 15:00. З 1 березня Укрпошта надасть детальніший графік.

Як працюють відділення Укрпошти в областях

Вінницька – працюють переважна більшість міських та сільських відділень;

Волинська – працюють міські та частина сільських відділень;

Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення;

Донецька – працюють усі міські відділення, крім Маріуполя та Волновахи;

Житомирська працюють міські та сільські відділення. За наявності тривоги робота припиняється;

Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри;

Запорізька – працюють міські відділення та райцентри;

Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення;

Київ – частково працюють міські відділення, а саме 48 відділень: 17 лівий берег і 31 правого і Київ-Святошино;

– частково працюють міські відділення, а саме 48 відділень: 17 лівий берег і 31 правого і Київ-Святошино; Київська – частково працюють, обмежені;

Кіровоградська – працюють міські відділення;

Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та на всій підконтрольній території;

Львівська – працюють міські та сільські відділення;

Миколаївська – місто не працює. частково працюють районні;

Одеська – працюють міські та сільські відділення;

Полтавська – працюють міські та сільські відділення;

Рівненська – працюють усі відділення.

Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, та північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки поки що не приймаються;

Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри;

Харківська – місто працюватиме за ситуацією. Можливо відкриються Красноград та Лозова;

Херсонська – працюють частина міських відділень та райцентри, де є можливість;

Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень;

Черкаська працюють усі міські відділення. Область — по можливості;

Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри;

Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення — по можливості;

Вінниця. Автономна Республіка Крим – тимчасово не працює.

Нагадаємо, що з 24 лютого у зв'язку із запровадженням воєнного стану задля збереження безпеки клієнтів та безпеки співробітників відділення Укрпошти припинили роботу.