Укрпошта частково відновлює роботу: де та які відділення відкриються
За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, до закінчення бойових дій посилки прийматимуться лише у відкритому вигляді, за їх зберігання плата не стягуватиметься.
Відділення Укрпошти відновлюють роботу після припинення своєї діяльності у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Проте підприємство запроваджує нові умови користування сервісами. Про це у Facebook повідомляє генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Що зміниться в роботі Укрпошти:
- Укрпошта скасовує плату за зберігання посилок до закінчення бойових дій в Україні;
- Укрпошта змінює правила прийому посилок. Тепер вони прийматимуться лише у відкритому вигляді у зв'язку з воєнним станом. Якщо посилка вирушає Схід, то, за порадою Ігоря Смілянського, клієнтам варто почекати кілька днів;
- Міжнародні посилки поки що недоступні, але незабаром ця послуга має відновитись;
- Грошові перекази приймаються та видаються в штатному режимі – крім країн-агресорів, але залежно від можливостей інкасації. Платежі приймаються у звичайному режимі;
- Газети розвозяться — ті, що залишилися. Про доставку свіжої преси Укрпошта повідомить пізніше;
Відділення сьогодні, 28 лютого, працюватимуть за звичайним графіком понеділка та залежно від обставин приблизно з 10:00 до 15:00. З 1 березня Укрпошта надасть детальніший графік.
Як працюють відділення Укрпошти в областях
- Вінницька – працюють переважна більшість міських та сільських відділень;
- Волинська – працюють міські та частина сільських відділень;
- Дніпропетровська – працюють міські та сільські відділення;
- Донецька – працюють усі міські відділення, крім Маріуполя та Волновахи;
- Житомирська працюють міські та сільські відділення. За наявності тривоги робота припиняється;
- Закарпатська – працюють міські відділення та райцентри;
- Запорізька – працюють міські відділення та райцентри;
- Івано-Франківська – працюють усі міські (крім аеропорту) та сільські відділення;
- Київ – частково працюють міські відділення, а саме 48 відділень: 17 лівий берег і 31 правого і Київ-Святошино;
- Київська – частково працюють, обмежені;
- Кіровоградська – працюють міські відділення;
- Луганська – працюють Лисичанськ, Рубіжне та на всій підконтрольній території;
- Львівська – працюють міські та сільські відділення;
- Миколаївська – місто не працює. частково працюють районні;
- Одеська – працюють міські та сільські відділення;
- Полтавська – працюють міські та сільські відділення;
- Рівненська – працюють усі відділення.
- Сумська – працює частина відділень у місті, де це безпечно, та північний напрямок: Шостка, Ямпіль. Посилки поки що не приймаються;
- Тернопільська – працюють міські відділення та райцентри;
- Харківська – місто працюватиме за ситуацією. Можливо відкриються Красноград та Лозова;
- Херсонська – працюють частина міських відділень та райцентри, де є можливість;
- Хмельницька – працюють міські та частина сільських відділень;
- Черкаська працюють усі міські відділення. Область — по можливості;
- Чернівецька – працюють міські відділення, райцентри;
- Чернігівська – місто не працює. Сільські відділення — по можливості;
- Вінниця. Автономна Республіка Крим – тимчасово не працює.
Нагадаємо, що з 24 лютого у зв'язку із запровадженням воєнного стану задля збереження безпеки клієнтів та безпеки співробітників відділення Укрпошти припинили роботу.