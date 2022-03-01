Вопреки всему! В Сети показали, как укрывшиеся от обстрелов горожане развлекают детей

Несмотря на пережитый ад, дети и взрослые находят повод для позитива.

Харьков, который уже шестой день находится под обстрелом российской армии, продолжает жить вопреки всем стараниям агрессора. Граждане массово идут в тероборону защищать свой город, а люди, которые не могут выйти из бомбоубежищ, находят себе развлечения. Например, те, кто прячуется от обстрелов в метро, ищут хоть малейший повод переключиться на что-то более позитивное.

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Телеграмм-канал Харьков Live опубликовал несколько видео, снятых в городской подземке, на которых видно, как дети водят хороводы и танцуют, пока им играют на гитаре и на скрипке. Также присутствующие поют.

О том, что жизнь продолжается, свидетельствует и тот факт, что за время обстрелов в подвалах и бомбоубежищах родились уже шестеро малышей. Причем первые три их них появились на свет 25 февраля: девочка Мия, – в Киеве и два мальчика в Херсоне.

Еще двое детей, причем близнецы, родились в бомбоубежище Охматдета 28 февраля.

Напомним, в Днепре сотрудники неонатального отделения детской больницы вынуждены были скрываться под обстрелами в подвале, не прекращая ухаживать за недоношенными малышами.