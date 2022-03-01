Попри все! У мережі показали, як городяни, що сховалися від обстрілів, розважають дітей

Незважаючи на пережите пекло, діти й дорослі знаходять привід для позитиву.

Харків, який уже шостий день перебуває під обстрілом російської армії, продовжує жити всупереч усім старанням агресора. Громадяни масово йдуть у тероборону захищати своє місто, а люди, які не можуть вийти з бомбосховищ, знаходять собі розваги. Наприклад, ті, хто ховається від обстрілів у метро, шукають хоч найменшого приводу переключитися на щось позитивніше.

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Телеграм-канал "Харків Live" опублікував кілька відео, знятих у міській підземці, на яких видно, як діти водять хороводи й танцюють, доки їм грають на гітарі та на скрипці. Також присутні співають.

Про те, що життя триває, свідчить і той факт, що за час обстрілів у підвалах і бомбосховищах народилося вже шестеро малюків. Причому перші три з них з'явилися на світ 25 лютого: дівчинка Мія в Києві та два хлопчики в Херсоні.

Ще двоє дітей, причому близнюки, народилися в бомбосховищі Охматдиту 28 лютого.

Нагадаємо, у Дніпрі співробітники неонатального відділення дитячої лікарні змушені були ховатися під обстрілами в підвалі, не припиняючи доглядати недоношених малюків.