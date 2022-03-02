Нацбанк разрешил снимать со счета в инвалюте до 30 тыс. грн в день

На территориях под угрозой оккупации РФ снять наличную валюту можно в пределах остатка на счете

Национальный банк Украины заменил запрет на выдачу наличных средств со счета клиента в инвалюте ограничением объемом до 30 тыс. грн в день, сообщили в пресс-службе НБУ.

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Нацрегулятор также разрешил снятие наличной валюты в пределах остатков на счете в филиалах и отделениях банков на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией. Решение об этом будет принимать руководитель филиала или отделения банка.

Учреждения и предприятия, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов правительства, на основании отдельных разрешений НБУ могут снимать со счетов наличную иностранную валюту.

НБУ позволяет использовать платежные карты за рубежом для расчетов и обналичивания.

Запрещено зачислять средства на счета клиентов по переводам с использованием платежных средств, эмитированных международными платежными системами, которые работают в России и Беларуси.

Нацбанк рекомендует в первую очередь проводить инкассацию точек розничной торговли, если они принимают оплату картой.

Напомним, в день начала войны 24 февраля НБУ ограничил снятие наличных в сумме 100 тыс. грн в день без учета зарплат и соцвыплат.