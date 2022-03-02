Нацбанк дозволив знімати з рахунку в інвалюті до 30 тис. грн на день

На територіях під загрозою окупації РФ зняти готівку можна в межах залишку на рахунку.

Національний банк України замінив заборону на видавання готівки з рахунку клієнта в інвалюті обмеженням обсягом до 30 тис. грн на день, повідомили в пресслужбі НБУ.

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Нацрегулятор також дозволив зняття готівкової валюти в межах залишків на рахунку у філіях і відділеннях банків на територіях, що під загрозою окупації Росією. Рішення про це ухвалюватиме керівник філії або відділення банку.

Установи та підприємства, що забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду, на підставі окремих дозволів НБУ можуть знімати з рахунків готівкову іноземну валюту.

НБУ дозволяє використовувати платіжні картки за кордоном для розрахунків і переведення в готівку.

Заборонено зараховувати кошти на рахунки клієнтів із переказів із використанням платіжних коштів, емітованих міжнародними платіжними системами, що працюють у Росії та Білорусі.

Нацбанк рекомендує насамперед проводити інкасацію точок роздрібної торгівлі, якщо вони беруть оплату карткою.

Нагадаємо, у день початку війни, 24 лютого, НБУ обмежив зняття готівки у сумі 100 тис. грн на день без урахування зарплат і соцвиплат.