Россия планировала создать в Западной Украине псевдореспублики, - СБУ

С помощью создания псевдообразования враг хотел расшатать ситуацию в тылу, в тех областях, которые не удается захватить силами российской армии.

Российская Федерация собиралась создать на территории Западной Украины подконтрольные псевдореспублики. Служба безопасности Украины разоблачила организатора и его сообщников и сорвала планы Кремля, сообщает Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

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По информации украинской спецслужбы, в "Федеративную республику Украина" должны были войти следующие области:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Тернопольская;

Черновицкая.

С помощью создания псевдообразования враг хотел расшатать ситуацию в тылу, в тех областях, которые не удается захватить силами российской армии.

По замыслу Кремля, создание псевдореспублики лишило бы украинскую армию поддержки и обеспечения с тыла.

СБУ заявила о задержании организатора и ключевых лиц вражеской сети в Ивано-Франковской области. Для осуществления своего плана в западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей.

Согласно плану, сепаратисты должны были ликвидировать руководителей силовых органов и представителей власти.

[ + – ] Пост СБУ

После этого они собирались в регионах сначала захватить административные здания и провозгласить "народные республики" по образцу так называемых "Л/ДНР", а потом объединить их в новое государство, полностью подконтрольное России.

У организатора СБУ изъяла готовые манифесты к военным, силовикам и гражданских с призывами переходить на их сторону. Также обнаружено обращение к иностранным государствам о требовании признания нового образования.

Сообщники подозреваемого дали показания о его деятельности, с организатором проводятся следственные действия.

Предателю и его пособникам грозит 10 лет заключения, в соответствии с статьей 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ убили члена украинской делегации в Гомеле Дениса Киреева. Банкира Дениса Киреева подозревали в государственной измене.