Росія планувала створити у Західній Україні псевдореспубліки, — СБУ

За допомогою створення псевдоутворення ворог хотів розхитати ситуацію в тилу, в тих областях, які не вдається захопити силами російської армії.

Російська Федерація мала намір створити на території Західної України підконтрольні псевдореспубліки. Служба безпеки України викрила організатора та його спільників та зірвала плани Кремля, повідомляє Управління СБ України в Івано-Франківській області у Facebook.

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За інформацією української спецслужби, до "Федеративної республіки України" мали увійти такі області:

Львівська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Тернопільська;

Чернівецька.

За допомогою створення псевдоутворення ворог хотів розхитати ситуацію в тилу, в тих областях, які не вдається захопити силами російської армії.

За задумом Кремля, створення псевдореспубліки позбавило б українську армію підтримки та забезпечення з тилу.

СБУ заявила про затримання організатора та ключових осіб ворожої мережі на Івано-Франківщині. Для здійснення свого плану в західних та центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.

Згідно з планом, сепаратисти мали ліквідувати керівників силових органів та представників влади.

[ + – ] Пост СБУ

Після цього вони збиралися в регіонах спочатку захопити адміністративні будівлі та проголосити "народні республіки" на зразок так званих "Л/ДНР", а потім об'єднати їх у нову державу, повністю підконтрольну Росії.

У організатора СБУ вилучила готові маніфести до військових, силовиків та цивільних із закликами переходити на їхній бік. Також виявлено звернення до іноземних держав щодо вимоги визнання нового утворення.

Спільники підозрюваного надали свідчення про його діяльність, з організатором проводяться слідчі дії.

Зраднику та його спільникам загрожує 10 років ув'язнення, відповідно до статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ вбили члена української делегації у Гомелі Дениса Кірєєва. Банкіра Дениса Кірєєва підозрювали у державній зраді.