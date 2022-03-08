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Взаперти. Как спасти от голодной смерти запертых в квартирах животных

Алексей Батурин
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Фото: UAnimals.official | Из-за войны в Украине множество домашних любимцев остались без хозяев, им нужна помощь

В первые дни войны тысячи людей стали выезжать из подвергшихся обстрелам городов. Некоторые из них по разным причинам не взяли с собой домашних животных — надеясь на скорое возвращение или на соседей, которых попросили присмотреть за питомцами. Однако на практике животные часто оказываются запертыми в квартирах без еды и воды. Также множество украинцев сейчас ищут временный приют для своих питомцев. Помочь им могут не только волонтеры, но и неравнодушные соседи.

В Киеве вызволить животных помогает волонтерская организация "ЗооПатруль". Ежедневно она получает около сотни заявок. Киевляне оставляют их, заполняя форму. Подача заявки предполагает согласие владельца квартиры на нанесение ущерба жилищу: в стене могут проделать дыру, чтобы животное могло выйти наружу.

помощь животным, брошенные животные, животные на войне
Волонтерам приходится просверливать небольшие дырки в стенах, либо выбивать дверные глазки, чтобы насыпать внутрь корма и залить воды
Фото: ЗооПатруль

Иногда команда "Зоопатруля" получает сообщения от соседей уехавших людей. Не имея разрешения владельцев квартир, волонтерам приходится просверливать небольшие дырки в стенах, либо выбивать дверные глазки, чтобы через эти отверстия насыпать внутрь корма и залить воды.

Волонтеры ЗооПатруля за работой

Аналогичную работу проводит команда спасения животных в Киеве Kyiv Animal Rescue Group. По мере сил эта организация помогает вызволять питомцев, но ее ресурсы ограничены.

Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве
Kyiv Animal Rescue Group
Kyiv Animal Rescue Group

Кто спасает брошенных животных в Харькове, Николаеве, Сумах

В Харькове помощь животным оказывает общественная организация "Порятунок тварин Харкiв". Подписчики соцсетей организации с ее помощью находят людей, готовых взять животных на передержку.

В Сумах продолжает работу общественная организация "Сумське товариство захисту тварин". На ее странице публикуют информацию о том, где можно раздобыть корм, и объявления о животных, нуждающихся в передержке.

Жители Николаева публикуют объявления о нуждающихся в помощи животных в фейсбук-группе. Часто находятся горожане, готовые поселить у себя питомцев.

Если вы хотите помочь животным, которые остались без хозяев из-за войны в Украине

Зоозащитная организация UAnimals разработала алгоритм действий для людей, которые хотят помочь запертым в квартирах животным:

  • можно выбить дверной глазок (используйте отвертку/гвоздь/шило);
  • разрежьте еду (например, сосиску) на тонкие длинные части и запихните внутрь через отверстие;
  • сухой корм тоже можно засыпать через глазок, используя трубочку (ее можно сделать из обрезанной пластиковой бутылки/картона и т.п.);
  • с помощью шприца залейте через выбитый глазок воду, животное ее слижет;
  • воду можно заливать через дренажную трубу от бойлера или использовать трубку от капельницы со шприцем;
  • по согласованию с владельцем квартиры можно просверлить дыру в стене, чтобы животное могло добраться до еды или вы смогли достать его.
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