Взаперти. Как спасти от голодной смерти запертых в квартирах животных

В первые дни войны тысячи людей стали выезжать из подвергшихся обстрелам городов. Некоторые из них по разным причинам не взяли с собой домашних животных — надеясь на скорое возвращение или на соседей, которых попросили присмотреть за питомцами. Однако на практике животные часто оказываются запертыми в квартирах без еды и воды. Также множество украинцев сейчас ищут временный приют для своих питомцев. Помочь им могут не только волонтеры, но и неравнодушные соседи.

В Киеве вызволить животных помогает волонтерская организация "ЗооПатруль". Ежедневно она получает около сотни заявок. Киевляне оставляют их, заполняя форму. Подача заявки предполагает согласие владельца квартиры на нанесение ущерба жилищу: в стене могут проделать дыру, чтобы животное могло выйти наружу.

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[ + – ] Волонтерам приходится просверливать небольшие дырки в стенах, либо выбивать дверные глазки, чтобы насыпать внутрь корма и залить воды Фото: ЗооПатруль

Иногда команда "Зоопатруля" получает сообщения от соседей уехавших людей. Не имея разрешения владельцев квартир, волонтерам приходится просверливать небольшие дырки в стенах, либо выбивать дверные глазки, чтобы через эти отверстия насыпать внутрь корма и залить воды.

[ + – ] Волонтеры ЗооПатруля за работой

Аналогичную работу проводит команда спасения животных в Киеве Kyiv Animal Rescue Group. По мере сил эта организация помогает вызволять питомцев, но ее ресурсы ограничены.

[ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group спасает животных в Киеве

Кто спасает брошенных животных в Харькове, Николаеве, Сумах

В Харькове помощь животным оказывает общественная организация "Порятунок тварин Харкiв". Подписчики соцсетей организации с ее помощью находят людей, готовых взять животных на передержку.

В Сумах продолжает работу общественная организация "Сумське товариство захисту тварин". На ее странице публикуют информацию о том, где можно раздобыть корм, и объявления о животных, нуждающихся в передержке.

Жители Николаева публикуют объявления о нуждающихся в помощи животных в фейсбук-группе. Часто находятся горожане, готовые поселить у себя питомцев.

Если вы хотите помочь животным, которые остались без хозяев из-за войны в Украине

Зоозащитная организация UAnimals разработала алгоритм действий для людей, которые хотят помочь запертым в квартирах животным:

можно выбить дверной глазок (используйте отвертку/гвоздь/шило);

разрежьте еду (например, сосиску) на тонкие длинные части и запихните внутрь через отверстие;

сухой корм тоже можно засыпать через глазок, используя трубочку (ее можно сделать из обрезанной пластиковой бутылки/картона и т.п.);

с помощью шприца залейте через выбитый глазок воду, животное ее слижет;

воду можно заливать через дренажную трубу от бойлера или использовать трубку от капельницы со шприцем;

по согласованию с владельцем квартиры можно просверлить дыру в стене, чтобы животное могло добраться до еды или вы смогли достать его.

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