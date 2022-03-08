Взаперти. Как спасти от голодной смерти запертых в квартирах животных
В первые дни войны тысячи людей стали выезжать из подвергшихся обстрелам городов. Некоторые из них по разным причинам не взяли с собой домашних животных — надеясь на скорое возвращение или на соседей, которых попросили присмотреть за питомцами. Однако на практике животные часто оказываются запертыми в квартирах без еды и воды. Также множество украинцев сейчас ищут временный приют для своих питомцев. Помочь им могут не только волонтеры, но и неравнодушные соседи.
В Киеве вызволить животных помогает волонтерская организация "ЗооПатруль". Ежедневно она получает около сотни заявок. Киевляне оставляют их, заполняя форму. Подача заявки предполагает согласие владельца квартиры на нанесение ущерба жилищу: в стене могут проделать дыру, чтобы животное могло выйти наружу.
Иногда команда "Зоопатруля" получает сообщения от соседей уехавших людей. Не имея разрешения владельцев квартир, волонтерам приходится просверливать небольшие дырки в стенах, либо выбивать дверные глазки, чтобы через эти отверстия насыпать внутрь корма и залить воды.
Аналогичную работу проводит команда спасения животных в Киеве Kyiv Animal Rescue Group. По мере сил эта организация помогает вызволять питомцев, но ее ресурсы ограничены.
Кто спасает брошенных животных в Харькове, Николаеве, Сумах
В Харькове помощь животным оказывает общественная организация "Порятунок тварин Харкiв". Подписчики соцсетей организации с ее помощью находят людей, готовых взять животных на передержку.
В Сумах продолжает работу общественная организация "Сумське товариство захисту тварин". На ее странице публикуют информацию о том, где можно раздобыть корм, и объявления о животных, нуждающихся в передержке.
Жители Николаева публикуют объявления о нуждающихся в помощи животных в фейсбук-группе. Часто находятся горожане, готовые поселить у себя питомцев.
Если вы хотите помочь животным, которые остались без хозяев из-за войны в Украине
Зоозащитная организация UAnimals разработала алгоритм действий для людей, которые хотят помочь запертым в квартирах животным:
- можно выбить дверной глазок (используйте отвертку/гвоздь/шило);
- разрежьте еду (например, сосиску) на тонкие длинные части и запихните внутрь через отверстие;
- сухой корм тоже можно засыпать через глазок, используя трубочку (ее можно сделать из обрезанной пластиковой бутылки/картона и т.п.);
- с помощью шприца залейте через выбитый глазок воду, животное ее слижет;
- воду можно заливать через дренажную трубу от бойлера или использовать трубку от капельницы со шприцем;
- по согласованию с владельцем квартиры можно просверлить дыру в стене, чтобы животное могло добраться до еды или вы смогли достать его.