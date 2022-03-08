Під замком. Як врятувати від голодної смерті зачинених у квартирах тварин

У перші дні війни тисячі людей почали виїжджати з обстріляних міст. Деякі з них з різних причин не взяли із собою домашніх тварин — сподіваючись на швидке повернення або на сусідів, яких попросили наглядати за улюбленцями. Однак на практиці тварини часто опиняються у квартирах без їжі та води. Також багато українців зараз шукають тимчасовий притулок для своїх вихованців. Допомогти їм можуть не лише волонтери, а й небайдужі сусіди.

У Києві звільнити тварин допомагає волонтерська організація "ЗооПатруль". Щодня вона отримує близько сотні заявок. Кияни залишають їх, заповнюючи форму. Подача заявки передбачає згоду власника квартири на завдання шкоди житлу: в стіні можуть зробити дірку, щоб тварина могла вийти назовні.

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[ + – ] Волонтерам доводиться просвердлювати невеликі дірки в стінах, або вибивати дверні вічка, щоб насипати всередину корм та налити води. Фото: ЗооПатруль

Іноді команда "Зоопатруля" отримує повідомлення від сусідів людей, які поїхали. Не маючи дозволу власників квартир, волонтерам доводиться просвердлювати невеликі дірки в стінах, або вибивати дверні вічка, щоб через ці отвори насипати всередину корм та налити води.

[ + – ] Волонтери ЗооПатруля за роботою

Таку ж роботу проводить команда порятунку тварин у Києві Kyiv Animal Rescue Group. Ця організація наскільки може допомагає визволяти улюбленців, та її ресурси обмежені.

[ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві [ + – ] Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві

Хто рятує залишених тварин у Харкові, Миколаєві, Сумах

У Харкові допомогу тваринам надає громадська організація "Порятунок тварин Харків". Підписники соцмереж організації з її допомогою знаходять людей, готових взяти тварин на перетримку.

У Сумах продовжує роботу громадська організація "Сумське товариство захисту тварин". На її сторінці публікують інформацію про те, де можна роздобути корм, та оголошення про тварин, які потребують перетримки.

Жителі Миколаєва публікують оголошення про тварин, які потребують допомоги, у фейсбук-групі. Часто знаходяться городяни, готові поселити в себе улюбленців.

Якщо ви хочете допомогти тваринам, які залишилися без господарів через війну в Україні

Зоозахисна організація UAnimals розробила алгоритм дій для людей, які хочуть допомогти замкненим у квартирах тваринам:

можна вибити дверне вічко (використовуйте викрутку/цвях/шило);

розріжте їжу (наприклад, сосиску) на довгі тонкі частини й просуньте всередину через отвір;

сухий корм теж можна засипати через вічко, використовуючи трубочку (її можна зробити з обрізаної пластикової пляшки/картону тощо);

за допомогою шприца залийте через вибите вічко воду, тварина її злиже;

воду можна заливати через дренажну трубу від бойлера або використовувати трубку від крапельниці зі шприцом;

за згодою власника квартири можна просвердлити дірку в стіні, щоб тварина могла дістатися до їжі або ви змогли її забрати.

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