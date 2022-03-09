Украина померкла на спутниковых снимках после начала войны (фото)

В интернете сравнили спутниковые снимки страны 3 февраля и 7 марта.

На платформе Reddit появились спутниковые снимки Украины месяц назад, до войны с российским агрессором, и кадры с космоса позапрошлой ночи. На фото видно, что по всей территории стало значительно меньше освещения.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине остановились многие производства, в основном работает критическая инфраструктура. Люди стараются вечером не включать свет в жилищах, а некоторые населенные пункты обесточены из-за интенсивных обстрелов со стороны врага.

Иногда жители по несколько суток сидят без света, как это было в Буче под Киевом, Мариуполе и других городах и населенных пунтках, где велись ожесточенные бои.

"Каждые сутки – борьба за выживание. Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета! Ежедневно почти тысячу сообщений получаем от жителей Бучи и населенных пунктов общества о потребности в продуктах питания, воде, восстановлении коммуникаций. Жители просят помочь больным тем, кто уже несколько суток не может найти родных", – сообщили несколько дней назад в горсовете Бучи.

По состоянию на начало текущей недели в стране оставались обесточены из-за боевых действий более 740 тысяч потребителей, сообщили в Минэнерго.

"Из-за активных боевых действий возникают повторные и новые повреждения электросетей и обесточивание потребителей. Враг прицельно уничтожает инфраструктуру, зафиксированы случаи угона техники, захвата работников аварийно-восстанавливаемых бригад. Однако украинским энергетикам, даже несмотря на риск для собственного здоровья и жизни, удалось за 7 дней марта возобновить газоснабжение для 17,23 тыс. потребителей, электроснабжение — для 309 тыс. потребителей", — написали в ведомстве.

Как известно, на днях оккупанты захватили самую крупную в Европе АЭС — Запорожскую, которая составляет 30% мощностей всей энергосистемы страны в случае ее работы на полную. Эксперты прогнозируют, что АЭС может остановить свою работу, из-за чего власть уже подготовила альтернативу электроснабжения, также вероятно придется обращаться за помощью в ЕС,