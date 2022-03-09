Україна померкла на супутникових знімках після початку війни (фото)

В інтернеті порівняли супутникові знімки країни 3 лютого та 7 березня.

На платформі Reddit з'явилися супутникові знімки України місяць тому, до війни з російським агресором, і кадри з космосу позаминулої ночі. На фото видно, що по всій території стало значно менше освітлення.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зупинилося багато виробництв, переважно працює критична інфраструктура. Люди намагаються ввечері не вмикати світло в оселях, а деякі населені пункти знеструмлені через інтенсивні обстріли з боку ворога.

Іноді жителі по кілька діб сидять без світла, як це було в Бучі під Києвом, Маріуполі та інших містах та населених пунктах, де точилися запеклі бої.

"Щодоби – боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету! Щодня майже тисячу повідомлень отримуємо від жителів Бучі та населених пунктів товариства про потребу в продуктах харчування, воді, відновлення комунікацій. Жителі просять допомогти хворим тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних", – повідомили кілька днів тому у міськраді Бучі.

Станом на початок поточного тижня в країні залишалися знеструмлені через бойові дії понад 740 тисяч споживачів, повідомили у Міненерго.

"Через активні бойові дії виникають повторні та нові пошкодження електромереж і знеструмлення споживачів. Ворог прицільно знищує інфраструктуру, зафіксовано випадки угону техніки, захоплення працівників аварійно-відновлюваних бригад. Проте українським енергетикам, навіть незважаючи на ризик для власного здоров'я та життя, вдалося за 7 днів березня відновити газопостачання для 17,23 тис. споживачів, електропостачання – для 309 тис. споживачів”, – написали у відомстві.

Як відомо, днями окупанти захопили найбільшу в Європі АЕС — Запорізьку, яка становить 30% потужностей усієї енергосистеми країни в разі її роботи на повну. Експерти прогнозують, що АЕС може зупинити свою роботу, через що влада вже підготувала альтернативу електропостачання, також, ймовірно, доведеться звертатися за допомогою до ЄС.